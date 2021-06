Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Seit letzter Woche wird der Euro-Bund-Future mit Verfall September 2021 betrachtet.



Dieser beendete die letzte Handelswoche mit 172,91 Prozentpunkten und startete mit einem minimalen Aufschlag von drei Basispunkten In die Woche. Im bisherigen Handelsverlauf zeigte sich der Euro-Bund-Future relativ schwankungsarm - gab dann in Folge der Sitzung der US-Notenbank aber deutlich nach und notiert am Donnerstagmorgen bei 171,92 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite von -0,20%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,25%. Die 30-jährige Bundesanleihe notiert mit 0,34% Im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls höher.

Anlegertrends

General Motors emittiert zwei US-Dollar-Anleihen

Der amerikanische Automobilhersteller General Motors emittiert zwei US-Dollar-Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A3KSG4) hat ein Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 10.06.2026. Die Nominalverzinsung beträgt 1,50%. Die zweite Anleihe (WKN A3KSG5) wird bei einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar zum 10.06.2031 fällig. Hier beträgt die Nominalverzinsung 2,70%.

Bei beiden Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus, erstmalig am 10.12.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für General Motors ein BBB Rating. General Motors kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

Dreijährige Anleihe von Azerion

Das niederländische Technologie- und Medienunternehmen Azerion emittiert unter der WKN A3KPSQ eine Anleihe mit Fälligkeit zum 28.04.2024. Während das Emissionsvolumen 200 Millionen Euro beträgt, beläuft sich der Zinssatz auf 7,25%. Die Zinszahlungen erfolgen quartalsweise, erstmalig anteilig am 28.07.2021. Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit sind 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro ausgewiesen. Azerion kann die Anleihe vorzeitig kündigen.

Bombardier begibt fünfjährige Anleihe

Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier begibt unter der WKN A3KSDU eine Anleihe mit Fälligkeit zum 15.06.2026, deren Emissionsvolumen 1,2 Milliarden US-Dollar beträgt. Der Zinssatz ist mit 7,125% festgelegt. Dabei erfolgen die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 15.12.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt Bombardier ein CCC+ Rating. Die Anleihe ist durch Bombardier vorzeitig kündbar.

Disclaimer:

