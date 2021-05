Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Am Montag und Dienstag bewegte sich der richtungsweisende Euro-Bund-Future in einer sehr engen Handelsspanne rund um 169 Prozentpunkte, bevor er am Mittwochmorgen bis auf 168,29 Prozentpunkte fiel.



Doch bereits bis Donnerstagmorgen konnte er sich davon erholen und notiert wieder bei 168,77 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite von -0,10%. In diesem Bereich lag die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe zuletzt im Frühjahr 2019. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg um acht Basispunkte auf 0,47%.

Anlegertrends

Erste 30-jährige Grüne Bundesanleihe

Der Bund hat erstmals eine Grüne Bundesanleihe (WKN 103072) mit einer 30-jährigen Laufzeit begeben. Während das Emissionsvolumen sechs Milliarden Euro betrug, waren im Orderbuch Aufträge im Gegenwert von 38,9 Milliarden Euro vorhanden. Der Emissionserlös aus der grünen Bundeswertpapieren dient der Refinanzierung von Bundesausgaben. In ihrem Green Bond Framework vom 24. August 2020 hat die Bundesrepublik Deutschland definiert, für welche Zwecke die Mittel eingesetzt werden. Bei der bis zum 15.08.2050 laufenden Anleihe beträgt die Nominalverzinsung 0,00%. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht privatanlegerfreundlichen 0,01 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 0,01 Euro. S&P vergibt für die Bundesrepublik Deutschland ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Preis der Anleihe von 88,71% ergibt sich eine Rendite von 0,41%. Damit ist die Rendite um drei Basispunkte geringer als bei der konventionellen 30-jährigen Bundesanleihe.

UBM Development begibt Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug

Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development emittiert unter der WKN A3KQGX eine Anleihe mit Fälligkeit zum 21.05.2026. Das Emissionsvolumen beträgt inklusive der Aufstockung 150 Millionen Euro, der Zinssatz ist mit 3,125% festgelegt. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 21.05.2022. Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit sind 500 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 500 Euro ausgewiesen. Die Rückzahlung der Anleihe kann sich erhöhen, wenn bestimmte ESG-Kriterien vom Unternehmen nicht erreicht werden.

Acht neue Amazon-Anleihen

Der amerikanische Online-Händler Amazon emittiert gleich acht neue Anleihen mit Laufzeiten von 2023 bis 2061. Die erste Anleihe (WKN A3KQ8V) hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 12.05.2023. Die Nominalverzinsung beträgt 0,25%. Die zweite Anleihe (WKN A3KQ8W) verfügt über ein Emissionsvolumen von 2,5 Milliarden US-Dollar und eine Fälligkeit zum 12.05.2024. Die Nominalverzinsung liegt bei 0,45%.Die dritte Anleihe (WKN A3KQ8X) wird bei einem Emissionsvolumen von 2,75 Milliarden US-Dollar zum 12.05.2026 fällig. Hier beläuft sich die Nominalverzinsung auf 1,00%. Die vierte Anleihe (WKN A3KQ8Y) weist bei einer Fälligkeit zum 12.05.2028 ein Emissionsvolumen von 2,25 Milliarden US-Dollar auf. Deren Nominalverzinsung beträgt 1,65%. Die fünfte Anleihe (WKN A3KQ8Z), die zum 12.05.2031 fällig wird, hat ein Emissionsvolumen von drei Milliarden US-Dollar. Hier liegt die Nominalverzinsung bei 2,10%. Die sechste Anleihe (WKN A3KQ80) verfügt über ein Emissionsvolumen von zwei Milliarden US-Dollar und eine Fälligkeit zum 12.05.2041. Die Nominalverzinsung beträgt 2,875%.Die siebte Anleihe (WKN A3KQ81) ist bei einer Fälligkeit zum 12.05.2051 mit einem Emissionsvolumen von 3,25 Milliarden US-Dollar ausgestattet. Die Nominalverzinsung ist mit 3,10% festgesetzt. Die achte Anleihe (WKN A3KQ82) hat ein Emissionsvolumen von 1,75 Milliarden US-Dollar und wird zum 12.05.2061 fällig. Hier beläuft sich die Nominalverzinsung auf 3,25%. Bei allen acht Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 12.11.2021 statt. Die Anleihen weisen einen identischen Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar auf. Moody’s vergibt für Amazon ein A1 Rating. Alle Anleihen sind durch Amazon vorzeitig kündbar.

