Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

Bundesanleihen

Positive Nachrichten zur baldigen Zulassung von Corona-Impfstoffen sowie Aussagen von Donald Trump, dass er die Amtsgeschäfte nun Schritt für Schritt an seinen Nachfolger Joe Biden übergeben will, sorgten bei Anlegern in dieser Woche für gute Laune - drückten dafür jedoch beim richtungsweisenden Euro Bund-Future auf die Stimmung.



Dieser fiel ausgehend von 175,73 Prozentpunkten bis zur Wochenmitte zeitweise unter 175 Prozentpunkte und notiert am Mittwochmittag bei 175,35 Prozentpunkten.

Das entspricht einer Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von -0,57%, die sich damit gegenüber der Vorwoche nicht veränderte. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg nur minimal von -0,17% in der Vorwoche auf nun -0,16%.

Anlegertrends

Dreijährige Anleihe von Goldman Sachs

Die US-Großbank Goldman Sachs begibt unter der WKN A285AW eine Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 17.11.2023, deren Emissionsvolumen sich auf zwei Milliarden US-Dollar beläuft. Dabei handelt es sich um eine Anleihe mit variablem Zinssatz, der vom Emittenten nach jeder Zinsperiode für den kommenden Zeitraum festgelegt wird. Am 17.05.2021 findet die nächste Zinszahlung zu einem Kupon von 0,627% statt.

Bei der Goldman Sachs-Anleihe beläuft sich der handelbare Mindestbetrag auf 2.000 US-Dollar zu kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P ratet Goldman Sachs mit BBB+. Die Anleihe kann vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Euroboden begibt fünfjährige Anleihe

Neu in Stuttgart handelbar ist auch eine Anleihe des deutschen Bauprojektentwicklers Euroboden (WKN A289EM). Diese verfügt über ein Emissionsvolumen von 75 Millionen Euro und wird zum 18.11.2025 fällig. Zu einem Zinssatz von 5,5% findet die nächste Zinszahlung am 18.05.2021 statt.

Sowohl der handelbare Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit belaufen sich bei der Euroboden-Anleihe auf 1.000 Euro. Die Rating-Agentur Scope stuft Euroboden mit B+ ein. Die Anleihe kann vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig emittiert Anleihe

Der Autozulieferer Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig emittiert unter der WKN A289EX eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 15 Millionen Euro. Bei einer Fälligkeit zum 17.11.2022 beträgt der Zinssatz 6,5%. Der nächste Zinszahlungstermin ist auf den 17.11.2021 datiert.

Als handelbarer Mindestbetrag und als kleinste handelbare Einheit sind je privatanlegerfreundliche 1.000 Euro ausgewiesen. Im September hatte Creditreform das Unternehmen mit B- geratet.

