Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Lange sah es beim DAX nach einer gemächlichen Handelswoche aus.



Der deutsche Leitindex hatte sich in einer Spanne von 15.500 bis 15.650 Punkten eingeigelt und wagte sich kaum aus der Deckung. Doch als am Donnerstag Adidas, Continental, Merck und Siemens nach guten Geschäften im zweiten Quartal optimistischer wurden, schwang sich der DAX schließlich bis auf 15.750 Punkte auf. Somit fehlen dem deutschen Leitindex derzeit lediglich rund 70 Punkte bis zu einem neuen Allzeithoch. Seit Handelsstart am Montag steht die Allianz ganz besonders unter Beobachtung der Anleger - und ist diese Woche in Stuttgart auch die mit Abstand meistgehandelte Inlandsaktie. Dabei büßten die Papiere des DAX-Konzerns im Wochenverlauf gegenüber dem Schlusskurs vom letzten Freitag zwischenzeitlich 10% ein. Sorgen bereitete Anlegern eine Untersuchung des US-Justizministeriums bezüglich der Allianz-Hedgefonds, die letztes Jahr massive Verluste erlitten hatten - was den Vorstand zu einer Warnung vor erheblichen Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse veranlasste. Unter Analysten sorgte die Meldung indes für gemischte Reaktionen: Während die NordLB die Allianz auf „Halten“ abstufte und das Kursziel deutlich senkte, empfehlen die UBS, Jefferies und JP Morgan sie weiter zum Kauf. Auch bei Siemens Energy sorgten die Stuttgarter Anleger zuletzt für viele Orders. Der DAX-Konzern legte am Donnerstag Zahlen für das vergangene Quartal vor und musste in diesem Zusammenhang die Prognose der bereinigten operativen Umsatzrendite nach unten korrigieren. Probleme bereitet die Unternehmenstochter Siemens Gamesa, die Windanlagen herstellt und zu zwei Dritteln zu Siemens Energy gehört. Sie zog das gesamte Unternehmen im zweiten Quartal in die roten Zahlen und sorgte für einen Verlust von 307 Millionen Euro. Flaute herrscht auf Wochensicht auch bei der Siemens Energy-Aktie, die bei 23,20 Euro leicht im Minus notiert.

International

Nachdem die US-Indizes in den vergangenen Wochen beständig neue Rekordstände markierten, scheint die Luft in dieser Woche vorerst raus gewesen zu sein. Auch die Berichtssaison, die in Deutschland gerade ihren Höhepunkt erreicht, neigt sich in den USA bereits dem Ende zu. Folglich notieren Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq auf Wochensicht nahezu unverändert. Die Blicke richten sich in Übersee nun auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitagnachmittag - schließlich macht die US-Notenbank ihre geldpolitische Richtung gerade davon abhängig. Was für eine Woche bei BioNTech: Als mit Abstand meistgehandelter Wert in Stuttgart legte die Aktie allein seit Montagmorgen im Wochenverlauf fast 27% zu und markierte ein Allzeithoch nach dem anderen. Zunächst wurde bekannt, dass BioNTech und Pfizer den Preis für ihren Corona-Impfstoff in neuen Lieferverträgen mit der EU um 25% auf 19,50 Euro je Dosis steigern konnten. Zur Wochenmitte sickerte zudem durch, dass die US-Gesundheitsbehörde dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer im September die endgültige Zulassung erteilen will - wiederum als erstem Corona-Impfstoff überhaupt. Direkt zum Start der neuen Woche kommt BioNTech dann mit Zahlen für das zweite Quartal um die Ecke. Amazon erwischte zum Abschluss der letzten Handelswoche einen schwarzen Tag und gab über 6% ab. Zwar lag der Umsatz bei Amazon im zweiten Quartal zum dritten Mal in Folge über der Marke von 100 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn stieg um 50% auf 7,8 Milliarden Euro. Doch wegen gelockerter Corona-Beschränkungen vielerorts rechnet Amazon in den Sommermonaten mit einem geringeren Wachstum - und enttäuschte mit diesem Ausblick wohl so manchen Anleger. Von den Verlusten kann sich die Amazon-Aktie bis dato nicht erholen und verharrt seither zwischen 2.800 und 2.850 Euro.

Spezialeinblick

Neben dem Handel mit Aktien, ETFs & Co. ist das Grillen sicher eins der größten Hobbys der Deutschen - und seit kurzem lassen sich diese beiden sogar verbinden. Denn während der Grillhersteller Traeger letzten Donnerstag in den USA sein Börsendebüt feierte, wagte gestern auch der hierzulande bekannte Hersteller Weber den Sprung aufs Parkett.

Die ersten Aktien von Traeger gingen prompt weg wie warme Semmeln: Lag der Ausgabepreis mit 18 US-Dollar bereits am oberen Ende der angepeilten Preisspanne, stiegen die Papiere seither um mehr als 26% auf rund 27,80 US-Dollar. Ganz anders lief hingegen der IPO von Weber: So musste das Unternehmen die Aktien mit 14 US-Dollar nicht nur unterhalb der angestrebten Preisspanne von 15 bis 17 US-Dollar ausgeben, sondern gab statt den 47 Millionen geplanten Aktien lediglich 18 Millionen in Umlauf. Während Weber somit ein Emissionsvolumen von 252 Millionen US-Dollar erzielte, belief sich dieses beim Konkurrent Traeger auf 423 Millionen US-Dollar.

Besonders in den USA ringen die beiden Grillhersteller um Marktanteile im Luxussegment. Insgesamt wurden dort laut dem Marktforschungsunternehmen NPD allein im Zeitraum von März bis Mai rund 1,8 Milliarden US-Dollar für Grills, Smoker und Zubehör ausgegeben. Es dürfte also auch in Zukunft spannend sein, ob Anleger mit diesen Aktien richtig Asche machen oder sich doch die Finger verbrennen.

