Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Nachdem der DAX zu Wochenbeginn noch mit zunehmenden Inflations- & Zinssteigerungs-Ängsten zu kämpfen hatte, konnten sich die deutschen Standardwerte zur Wochenmitte gar auf ein neues Allzeithoch bei knapp unter 14.200 Punkten aufschwingen.



Seither büßte der Index aber wieder einige Zähler ein und notiert kurz vor dem Wochenende etwa um die Marke von 14.000 Punkten. Außerdem wurde von der Deutschen Börse unlängst bekannt gegeben, dass die ehemalige Siemens-Tochter Siemens Energy den Hamburger Konsumgüter-Konzern Beiersdorf zukünftig im DAX 30 ersetzen wird. Auch die Berichtssaison verspricht spannend zu bleiben: In der kommenden Woche legen unter anderem Continental, Adidas, die Deutsche Post sowie das MDAX-Schwergewicht Symrise ihre Jahresbilanzen vor. Die meisten Preisfeststellungen bei den Inlandswerten fanden in dieser Woche in der Bayer-Aktie (WKN BAY001) statt. Nachdem das Unternehmen erst letzte Woche enttäuschende Jahreszahlen vorlegte, richten sich die Augen der Anleger & Analysten auf die kommende Handelswoche. Denn am 10. und 11. März findet Bayers Capital Market Day statt. Hier will die Gesellschaft einen mittelfristigen Ausblick sowie die „Prioritäten des Konzerns und seiner Divisionen in den kommenden Jahren“ vorstellen. Analysten scheinen jedenfalls größtenteils bullish für die Bayer-Aktie zu sein und stufen die Papiere größtenteils zum Kauf ein. Auf Wochensicht notiert die Aktie nahezu unverändert. Für die TUI-Aktie (WKN TUAG00) neigt sich eine - kurstechnisch - vergleichsweise ruhige Woche ihrem Ende zu. Nachdem es zu Wochenbeginn noch Grund zur Freude gab, weil Reiseanbieter optimistisch auf die Impfstoff-Meldungen von Johnson&Johnson (WKN 853260) aus den USA reagierten, trübte sich die Stimmung spätestens am Donnerstag ein Stück weit ein. Denn gestern legte Deutschlands größte Fluggesellschaft, die Lufthansa (WKN 823212), ihre Jahresbilanz vor und musste erwartungsgemäß herbe Umsatzrückgänge im Corona-Jahr 2020 verkraften. Auch wenn sich die Lufthansa für das Jahr 2021 optimistisch zeigte, bleibt laut Vorstandschef Carsten Spohr die Rückkehr zum Vorkrisen-Niveau weit entfernt.

International

Auch am amerikanischen Leitindex Dow Jones gingen die steigenden Anleihezinsen auf US-Staatsanleihen nicht spurlos vorbei: Der Index notiert seit seinem Allzeithoch bei 32.000 Punkten vor einer Woche nur noch bei rund 31.300 Punkten und somit gut 2% unter seinem Allzeithoch. In der kommenden Handelswoche geht auch die Earnings-Season in den USA weiter. So legt bspw. der Software-Konzern Oracle Zahlen vor, während Disney & Qualcomm zur jährlichen Hauptversammlung ihre (virtuellen) Tore für die Aktionäre öffnen werden. Rege gehandelt wurde in den vergangenen Handelstagen mal wieder die Aktie des Computerspiele-Einzelhändlers GameStop (WKN: A0HGDX). Es fanden immerhin über 1.250 Preisfeststellungen statt. Seit Mitte letzter Woche kam es in der Aktie wieder vermehrt zu Käufen, sodass die Papiere auf Wochensicht 170% fester notieren. Bitte beachten Sie hierzu auch den Risikohinweis der BaFin. Nachdem die Aktien von Wasserstoff-Unternehmen im Jahr 2020 sowie zu Beginn 2021 teils fulminante Kurserfolge verzeichnen konnten, geht es für die Anleger-Lieblinge seit einigen Wochen bergab. So auch beim amerikanischen Unternehmen Plug Power (WKN A1JA81). Die Aktie musste in dieser Woche erneut über 15% einbüßen und weitete damit ihren Monatsverlust auf über 37% aus. Anleger scheinen nach den starken Kursgewinnen vermehrt Gewinne mitzunehmen.

Spezialeinblick

Das Börsenjahr 2021 hält für Anleger in Sachen IPO noch einige spannende Unternehmen bereit. Gemeinsam mit Andreas Lipkow von der comdirect picken wir uns neun Kandidaten für einen Börsengang in den nächsten Monaten heraus und beleuchten deren Potential.

