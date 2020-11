Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Nach der Meldung von Pfizer und BioNTech über die bevorstehende Einführung eines Impfstoffs kletterte der DAX innerhalb kürzester Zeit um bis zu 6 %.



Die gute Laune der Anleger hielt sich für einige Tage, bis sich Investoren am Ende der Woche mehrheitlich dazu entschieden, Gewinne mitzunehmen. Auf Wochensicht steht für den DAX dennoch eine passable Wochenbilanz mit einem Kursplus von fast 10% zu Buche. Auch in dieser Woche war unter Stuttgarter Anlegern die Aktie des Walldorfer Software-Konzerns SAP (WKN: 716460) die gefragteste Inlandsaktie. Die Papiere konnten ihren Aufwärtstrend auch in dieser Woche bestätigen und notierten zeitweise über 102 Euro. Ein Blick auf den Monats-Chart der Aktie verrät aber: Der Weg zu alten Höhen bei knapp 135 Euro ist noch weit. Nach soliden Quartalszahlen hat die Allianz (WKN: 840400) auf Wochensicht ein stolzes Kursplus von gut 15% vorzuweisen. Für zusätzlich gute Laune sorgte außerdem Allianz-Chef Oliver Bäte, der davon ausgeht, dass der Großteil der durch die Corona-Pandemie entstandenen Schäden überstanden sei.

Amerika

Die amerikanischen Indizes zeigten diese Woche, welch unglaubliche Power in ihnen steckt: Nach dem Wahlsieg Joe Bidens und der Bekanntgabe des BioNTech-Impfstoffes setzten die Börsen zu einem Höhenflug an. Der Dow Jones legte innerhalb von fünf Tagen um über 1.500 Punkte auf 29.600 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 129 Punkte auf 3.570 Punkte. Lediglich die Technologiewerte im Nasdaq profitieren nicht im gleichen Ausmaß. Die großen Verlierer waren die Stay-at-Home-Aktien aus der Nasdaq. Im Fokus diese Woche: das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech (WKN: A2PSR2) und sein Partner Pfizer (WKN: 852009), die einen Durchbruch bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes vermelden: Die Wirksamkeit liegt nach ersten Testphasen bei 90 %. Diese Daten sind durchaus repräsentativ, da bis dato über 34.000 Probanden an der Massenimpfung teilgenommen haben. Auch an der Börse kam die Nachricht gut an: Die Aktie von BioNTech stieg im Hoch auf knapp 99 Euro; sie stabilisiert sich bei einem Niveau von 91 bis 92 Euro. Auch Wasserstoffaktien zählten in dieser Woche wieder zu den großen Gewinnern: Plug Power (WKN: A1JA81) stieg aufgrund der Hoffnung, dass Joe Biden als Präsident an einem amerikanischen „Green Deal“ arbeitet und Wasserstoff als großer Profiteur daraus hervorgeht. Die Aktien von Plug stiegen auf über 19 Euro und markierten damit ein neues Allzeithoch.

Asien

Von einer äußerst positiven Seite zeigte sich in dieser Woche der japanische Aktienmarkt. Der Nikkei 225 konnte stolze 1.415 Zähler hinzugewinnen. Der Schlussstand von 25.520 Punkten ist der höchste Stand seit 29 Jahren. Die Quartalszahlen von Fast Retailing (WKN: 891638) - mit einer Gewichtung von 11,4 % das Schwergewicht im Nikkei 225 - fielen überraschend gut aus. Die Aktie verteuerte sich im Wochenvergleich um mehr als 8%. Die Firma M3 (WKN: 851745) stellt über das Internet medizinische Informationsdienste für Ärzte zur Verfügung und ist somit ein Profiteur der Corona-Krise. Die Aktie erreichte im Wochenverlauf einen neuen Höchststand, musste aber wieder etwas abgeben. M3 ist mit einem Plus von rund 139 % seit Jahresbeginn die Aktie mit der besten Performance im Nikkei 225.

Europa

Hoch volatil zeigten sich in dieser Woche die Aktien der Kreuzfahrtreedereien wie Carnival (WKN: 120071), Norwegian Cruise (WKN: A1KBL8) oder Royal Caribbean (WKN: 886286). Tagesgewinne von zwischenzeitlich bis zu 40% waren zu beobachten. Carnival nutzte den Kursanstieg kurzerhand und gab neue Aktien aus, um Rücklagen aufzufüllen. Alle Titel konsolidierten in den darauffolgenden Tagen. Auch bei den gebeutelten Aktienkursen der Fluggesellschaften sorgten die positiven Nachrichten zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff für ein wahres Kursfeuerwerk. Ein Beispiel: Am Montag sprang der Kurs der Ryanair-Aktie (WKN: A1401Z) von 13 Euro auf 15,50 Euro um fast 20 % in die Höhe. Verschiedene Analysten erhöhten ihre Kursziele und sehen ein gewisses Vertrauen in die Erholung der Luftfahrtbranche in den nächsten beiden Jahren. 2022 könnten bereits wieder 80 % der Umsätze von 2019 eingeflogen werden.

Spezialeinblick

Der Wahlsieg Joe Bidens bescherte den Anteilseignern von Cannabis-Produzenten wahre Glücksgefühle: Nach langer Durststrecke konnten sich die Anleger über zum Teil sagenhafte Kursgewinne freuen. Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC) stieg von 4 Euro binnen 48 Stunden auf 12,55 Euro. Diesen Kursanstieg nutzte die Geschäftsführung und kündigte eine Kapitalerhöhung von bis zu 125 Mio USD an. Daraufhin pendelte sich der Kurs auf aktuell 6,50 Euro wieder ein. Ein ähnlicher, aber nicht ganz so volatiler Kursverlauf zeigte sich bei Canopy Growth (WKN: A140QA), die von 16,58 Euro auf 23,90 Euro stiegen, um momentan bei 20,35 Euro gehandelt werden. Auch Tilray (WKN: A2JQSC) glänzte mit einem Kurssprung von über 100%. Aphria (WKN: A12HM0) und Cronos (WKN: A2DMQY) zeigten sich mit Kursausschlägen um die 50% quasi weniger volatil.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)