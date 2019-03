Börse Stuttgart, Axel Springer und finanzen.net entwickeln gemeinsames Angebot für die digitale Finanzwelt

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Stuttgart (ots) - Die Gruppe Börse Stuttgart und die Axel SpringerSE mit ihrem Portal finanzen.net arbeiten künftig zusammen. DiePartner wollen Anlegern mit Hilfe der Blockchain-Technologie einendirekten und einfachen Zugang zu digitalen Vermögenswerten wieKryptowährungen ermöglichen und dabei Maßstäbe für diesen neuentstehenden Markt setzen.Deutschlands größtes Online-Finanzportal finanzen.net bietetAnlegern als Grundlage für ihre Anlageentscheidung schon heuteunabhängige Informationen zu Finanzprodukten. Für die Ausführung derAnlageentscheidung stellt die Börse Stuttgart heute als Handelsplatzeinen transparenten und verlässlichen Rahmen bereit. Bei digitalenVermögenswerten verbinden die Partner künftig ihr Angebot. Anlegerfinden dann alle notwendigen Services für ihr Investment gebündeltauf einer Plattform: Von der Information bis zur Handelsmöglichkeit.Im Zuge der digitalen Transformation von Finanzmärkten und-produkten erweitern so die Gruppe Börse Stuttgart und finanzen.netihre langjährige Zusammenarbeit. Axel Springer als führenderdigitaler Verlag in Europa bringt seine langjährige Erfahrung bei derEntwicklung tragfähiger digitaler Geschäftsmodelle in diePartnerschaft ein. Geplant ist die Gründung einesGemeinschaftsunternehmens mit Sitz in Stuttgart und einem Büro inBerlin. Mehrheitsgesellschafter des Joint Ventures wird die GruppeBörse Stuttgart sein. Axel Springer und finanzen.net werden zusammen30 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das einenHandelsplatz für digitale Vermögenswerte auf der Blockchain betreibensoll. Der Handelsplatz soll im Sommer 2019 zunächst in Deutschlandstarten und sich sowohl an private als auch an institutionelleAnleger richten.Alexander Höptner, Vorsitzender der Geschäftsführung der BoerseStuttgart GmbH: "Ziel der Gruppe Börse Stuttgart ist es,Privatanleger und ihre Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt zustellen. Mit Axel Springer als Europas führendem Digitalverlag unddem Portal finanzen.net haben wir hierfür ideale Partner gefunden.Gemeinsam können wir Anlegern ein umfassendes und integriertesAngebot rund um digitale Assets machen - von fundierter Informationüber den Handel bis zur Verwahrung."Dr. Andreas Wiele, Vorstand Axel Springer SE: "Die Nutzung derBlockchain-Technologie im Rahmen der Zusammenarbeit mit der BörseStuttgart entspricht unserer Strategie, Kunden von Axel Springer dasgesamte Leistungsspektrum anzubieten: von der unabhängigrecherchierten Information bis hin zum Anlageprozess."Der Aufsichtsrat des Gemeinschaftsunternehmens soll besetzt seinmit Alexander Höptner (Vorsitzender der Geschäftsführung der BoerseStuttgart GmbH), Thomas Munz (Aufsichtsrat der Boerse Stuttgart GmbH)und Dr. Valentin Schöndienst (Senior Vice President New Business derAxel Springer SE).Dr. Valentin Schöndienst: "Blockchain ermöglicht die digitaleTransformation der Finanzwirtschaft. Die Börse Stuttgart hat gezeigt,dass sie hier absoluter Vorreiter ist. Dies macht sie für AxelSpringer zum idealen Partner, um neue Geschäftsmöglichkeiten indiesem Bereich mit zu gestalten - und zu nutzen."Die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens soll zeitnah erfolgenund steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigenGremien und Kartellbehörden.Pressekontakt:Börse StuttgartJohannes FrevertTel.: +49 711 222985-715presse@boerse-stuttgart.deAxel SpringerBianca-Maria Dardon MotaTel.: +49 30 2591 77641bianca.dardon@axelspringer.deOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell