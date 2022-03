Börse Moskau: Wie geht es mit Aktien von Gazprom & Co. weiter?

Anleger bangen um ihre investiertes Geld bei Gazprom (WKN 903276), Rosneft (WKN A0J2Q0) Sberbank (WKN 902954) oder Aeroflot (WKN A142TP). Wie geht es an der Börse Moskau jetzt weiter? Antworten auf diese und weitere Fragen bekommst Du im brandneuen SD TALK.



Anleger in russischen Aktien müssen weiterhin starke Nerven haben. Derzeit gibt die russische Zentralbank immer nur von Tag zu Tag bekannt, was am ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.