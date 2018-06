Börse Frankfurt-News: Zertifikate von 8 bis 22 Uhr über Frankfurt handeln

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Anleger können jetzt rund eine Million Zertifikate und Optionsscheine an der Börse Frankfurt von 8 bis 22 Uhr handeln - also am Morgen eine Stunde früher und am Abend zwei Stunden länger.



Damit wird die Handelszeit in Frankfurt erstmals bis auf 22 Uhr ausgeweitet.

26. Juni 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Durch die Verlängerung der Handelszeiten können Anleger unter anderem am späten Abend auf Ereignisse an den US-Märkten reagieren und dabei die Vorteile des börslichen Handels nutzen. Dazu zählen etwa die unabhängige Handelsüberwachungsstelle (HüSt), die einen fairen und ordnungsgemäßen Ablauf sicherstellt, die "Automatic Trade Control", die jedes einzelne Börsengeschäft unmittelbar nach Abschluss verschiedenen Prüfroutinen unterzieht, sowie die hohe Transparenz und zentrale Nachvollziehbarkeit jedes einzelnen Geschäftes.

Der börsliche Handel bietet Anlegern außerdem eine höhere Liquidität, da alle eingehenden Aufträge im Orderbuch gebündelt werden. Das erhöht die Chance auf bessere Preise.

Insgesamt können über die Frankfurter Zertifikatebörse rund 1,6 Millionen Produkte gehandelt werden. Welche Papiere ab sofort länger handelbar sind, liegt in der Entscheidung des jeweiligen Emittenten und ist über die Kursabfrage auf www.boerse-frankfurt.de abrufbar. Zu Beginn bieten 11 Emittenten längere Handelszeiten für ihre Produkte an.

26. Juni 2018, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)