Börse Frankfurt-News: Wieder etwas höhere Bund-Renditen (Anleihen-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Flucht in die als sicher geltenden Bundesanleihen ist etwas abgeebbt, Anleger halten wieder Ausschau nach mehr Rendite: in den USA, der Türkei oder bei Unternehmensanleihen.





5. April 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Risikoscheu ist leicht zurückgegangen, auch wenn sich das Brexit-Chaos fortsetzt und mittlerweile mehr oder fest von einer Konjunktureintrübung ausgegangen wird. So erwarten die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für dieses Jahr jetzt nur noch ein Wachstum von 0,8 Prozent hierzulande, wie sie am gestrigen Donnerstag in ihrer Gemeinschaftsprognose erklärten. Im September hatten sie noch 1,9 Prozent vorausgesagt.

"Am Markt sieht man das Krisenszenario jetzt aber als unwahrscheinlicher an, die Aktienmärkte sind diese Woche ja auch sehr gut gelaufen", bemerkt Arthur Brunner von der ICF Bank. Nach dem Ansturm auf sichere Anleihen in den vergangenen Wochen gebe es nun eine "Verschnaufpause". Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liegt nach zwei Wochen im negativen nun wieder leicht im positiven Bereich bei plus 0,01 Prozent. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future steht am Freitagmorgen bei 165,23 Punkten.

Politik dominiert weiter

In Großbritannien ist weiter unklar, ob Theresa May zusammen mit der Labour-Party noch die Zustimmung des Parlaments für ihr Austrittsabkommen erhalten wird. "Auch ein harter Brexit am kommenden Freitag ist durchaus möglich, der sicherlich die Renditen erneut nach unten drücken würde", erklärt Markus Koch von der Commerzbank. Ebenfalls am kommenden Mittwoch steht ein EZB-Treffen an. "Dabei dürften die am Markt inzwischen aufgekommenen Zinssenkungserwartungen eher gedämpft werden, was gegen einen weiteren Rückgang der Renditen spricht."

Treasury-Renditen locken

Weiter gut nachgefragt sind Brunner zufolge US-Staatsanleihen. "Hintergrund ist die Renditedifferenz zur Eurozone und der erwartete US-Dollar-Anstieg." Mit den Kommunalwahlen in der Türkei zogen die Umsätze in türkischen Anleihen an, wie die Händler berichten. "Erst gab es Verluste, nach den Wahlen haben sich die Kurse aber wieder erholt", erklärt Rainer Petz von Oddo Seydler. Laut Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank griffen Anleger bei einer Staatsanleihe der Türkei in US-Dollar (WKN A0DXCJ) zu. Diese rentiert bei einem Kupon von 7,375 Prozent und Laufzeit bis 2025 aktuell mit 6,76 Prozent.

ThyssenKrupp-Bond kommt weiter gut an

Weiter beliebt ist laut Daniel eine ThyssenKrupp-Anleihe (WKN A2TEDB) mit Kupon von 2,875 Prozent. Eher verkauft werde hingegen die bis August 2026 laufende Otto-Anleihe (WKN A2GS2K) mit Kupon von 1,84 Prozent. "Das hängt wahrscheinlich mit einer neuen Otto-Anleihe (WKN A2TR80) zusammen", bemerkt der Händler.

Brunner meldet hohe Umsätze in einem Bond von Ferratum Capital Germany (WKN A2LQLF). "Zum Teil wurde wegen einer anstehenden neuen Anleihe von Ferratum verkauft, es finden sich aber auch immer wieder Käufer." Dass die isländische Billig-Airline Wow nun auch offiziell zahlungsunfähig ist, hat den Kurs der Anleihe (WKN A2RR7C) in dieser Woche nochmals belastet, wie Brunner außerdem meldet.

Voest Alpine und Katjes mit Neuemissionen

Neu auf dem Markt ist ein Bond des österreichischen Stahlkonzerns Voest Alpine (WKN A2R0KA) im Volumen von 500 Millionen Euro, wie Daniel berichtet. Das Papier mit Stückelung von 500 Euro bietet 1,75 Prozent und ist 2026 fällig. "Wir sehen viele Käufe", erklärt der Händler. Eine neue Unternehmensanleihe des Süßwarenherstellers Katjes International kann ab dem 8. April gezeichnet werden. Die Zinsspanne liegt zwischen 4,25 und 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die neue Anleihe richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro auch an private Investoren.

von: Anna-Maria Borse

5. April 2019, © Deutsche Börse AG

