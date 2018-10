Börse Frankfurt-News: Westwing Group AG neu an der Frankfurter Wertpapierbörse

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Online-Händler für Inneneinrichtung hat heute morgen erfolgreich sein Börsendebüt im Prime Standard gegeben.





9. Oktober 2018. FRANKFURT (Deutsche Börse). Mit der Westwing Group AG (WKN A2N4H0) ist heute das 16. Unternehmen in diesem Jahr an die Frankfurter Wertpapierbörse gegangen. Die Aktien des Online-Möbelhändlers wurden im Prime Standard gelistet und notierten zum Handelsstart bei 26,49 Euro. Der Ausgabepreis lag bei 26 Euro.

Das Unternehmen plant, die Erlöse aus dem Börsengang in erster Linie für Investitionen in die Technologieplattform sowie die Kundenerfahrung einzusetzen und das internationale Marktwachstum voranzutreiben. Begleitet wurde der Börsengang von Berenberg und Citigroup. Berenberg ist zugleich Designated Sponsor im Xetra-Handel. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist die Baader Bank.

Westwing ist laut eigenen Angaben der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist in elf europäischen Ländern aktiv.

9. Oktober 2018, © Deutsche Börse AG

