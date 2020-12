Börse Frankfurt-News: Warten auf das Engagement des Weihnachtsmanns(Marktstimmung)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Profis verlassen den Markt von der Long- wie der Short-Seite.



Alle bleiben ziemlich optimistisch, aber das sei keine Gefahr, wie Joachim Goldberg interpretiert.

Deutsche Aktien halten sich stabil unterhalb des Allzeithochs, mittelfristig orientierte Anleger ziehen sich zurück. Zumindest die professionellen Investoren. 6 Prozent schließen Short-Engagements, 4 Prozent gehen raus aus Aktien. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe steht bei +31 Prozent, deutlich über der Nulllinie zwischen Optimismus und Pessimismus. Private Anleger haben sich kaum bewegt, weisen ebenfalls bullishe +31 Punkte vor.

Joachim Goldberg vermutet, dass sich viele Anleger an die guten Nachrichten, was Wirtschaft 2021 und Pandemie angeht, gewöhnt hätten. Dennoch nehme kaum jemand Gewinne mit. In Summe sei aber keine Euphorie im Markt. Bloß fehlten die potenziellen Käufer. Der Verhaltensökonom vermutet, dass nach unten ab 12.700 Punkten Stützungskäufe einsetzen würden. Und hofft, dass den Anlegern nicht die Geduld ausgeht.

Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/c8a694bc-50ef-4df6-b3de-1fafe23c29b3

Sie sind dran

Alle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt.

Möchten Sie teilnehmen? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an sentiment@deutsche-boerse.com

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)