Börse Frankfurt-News: Vulcan Energy Resources neu an der Frankfurter Börse

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der australische Lithium-Produzent Vulcan Energy Resources ist seit heute im Handel auf Xetra und dem Frankfurter Parkett gelistet.

15. Februar 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Vulcan Energy Resources Limited (AU0000066086) notiert seit heute im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 5,65 €.

Das Unternehmen ist bereits an der australischen Wertpapierbörse (ASX) gelistet, seine Aktien sind nun durch das duale Listing auch an der Frankfurter Börse handelbar.

Begleitet wurde der Börsengang von Berenberg, die gleichzeitig auch als Designated Sponsor im Xetra-Handel agiert. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist die Baader Bank.

Vulcan Energy Resources Limited ist ein Lithium-Produzent. Das Unternehmen arbeitet laut eigenen Angaben an der Herstellung von CO2-freiem Lithium für die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge. Ziel ist es, den Übergang zu einer 100 Prozent umweltfreundlichen Elektromobilität in Europa zu ermöglichen. Vulcan Energy Resources mit Sitz im australischen Perth und Vulkan Energie Ressourcen GmbH, die deutsche Tochter des Unternehmens mit Sitz in Karlsruhe, beschäftigen mehr als 121 Mitarbeitende.

