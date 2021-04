Börse Frankfurt-News: Value- und ESG-Aktien gefragt (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit einem neuem Rekordstand hat sich der DAX aus der Osterpause zurückgemeldet.



Auch ETF-Anleger bleiben in Kauflaune. Große Themen sind weiter ESG und Value. Im Handel mit Branchen-ETFs gelten Bankaktien derzeit als Favoriten.

7. April 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Immer neue Bestmarken: Am Dienstagmorgen nach den Osterfeiertagen hat der DAX mit 15.308,74 Punkten einen neuen Höchststand markiert. In den USA waren Dow Jones und S&P 500 am gestrigen Montag auf neue Allzeithochs geklettert. "Die Grundstimmung bleibt positiv", meldet Carsten Schröder von der Société Générale.

Gekauft würden weiter Value-, ESG- und Bankaktien. Anleger setzten etwa auf den iShares Edge MSCI USA Value Factor (IE00BD1F4M44) und den Invesco MSCI USA ESG Universal Screened (IE00BJQRDM08). Verkauft würden hingegen klassische S&P 500-Tracker (IE00B3YCGJ38, FR0011550185), der Deka MSCI USA (DE000ETFL268) und der MDAX-ETF von iShares (DE0005933923). "Das sind wohl Gewinnmitnahmen." Fabian Wörndl von Lang & Schwarz meldet viel Umsatz in MSCI World-ETFs, etwa von iShares (IE00B4L5Y983), und zwar in beide Richtungen.

Erholung in Fernost

Zuletzt etwas erholen konnte sich Chinas Aktienmarkt. Lang & Schwarz berichtet von Zu- und Abflüssen im Xtrackers CSI300 Swap (LU0779800910). Der ETF kommt seit Jahresanfang zwar nur auf ein kleines Plus von 4,4 Prozent, kann auf Dreijahressicht aber mit jährlichen Zuwächsen von 16,3 Prozent punkten. An der Börse Frankfurt konzentrierten sich Anleger auf den breiter angelegten Schwellenländer-ETF iShares Core MSCI EM IMI (IE00BKM4GZ66).

Bankaktien gesucht - 20 Prozent plus seit Jahresanfang

Die Aufholjagd der Bankaktien bestimmt den Handel mit Branchen-ETFs. Zu den beliebtesten Produkten gehört laut Schröder derzeit der Lyxor MSCI World Financials (LU0533032859). "Hier wird Potenzial gesehen wegen der vor allem in den USA deutlich gestiegenen Zinsen." Der Kurs des ETFs ist seit Jahresanfang schon um fast 20 Prozent gestiegen.

Sehr viel um geht weiter im iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34), wie Wörndl berichtet. Der ETF hatte nach hohen Zuwächsen 2020 in diesem Jahr kräftig verloren, scheint aber nun Boden gefunden zu haben. "Geht der Markt hoch, wird viel gekauft, geht er runter, viel verkauft."

Nasdaq- und andere Technologie-ETFs haben die jüngsten Verluste schon (fast) wieder wettmachen können. An der Börse Frankfurt weisen vor allem der iShares Nasdaq-100 (IE00B53SZB19) und der iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552) hohe Umsätze auf.

Hohe Umsätze in Bitcoin-ETNs

Mit dem Bitcoin-Kurs nicht mehr weit vom Allzeithoch von Mitte März bei 61.643 US-Dollar entfernt bleiben auch die Umsätze im BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (DE000A27Z304) extrem hoch, wie Wörndl feststellt. Bei dem handelt es sich allerdings um ein ETN (Exchange Traded Note) und keinen ETF. Anders als ETFs sind ETNs kein Sondervermögen, sondern Schuldverschreibungen und als Investment mit dem Risiko verbunden, dass der Emittent als Schuldner ausfallen könnte. Aus diesem Grund besichern ETN-Emittenten ihre Produkte häufig.

Der BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (DE000A27Z304) von ETC Issuance wurde im Juni 2020 als weltweit erster zentral geclearte Bitcoin-Tracker auf Xetra gelistet. Seit diesem März stehen Anlegern auch ETNs auf die Kryptowährungen Ethereum (CH0454664027, DE000A3GMKD7) und Bitcoin Cash (CH0475552201) zur Verfügung.

Beliebte Floating Rate-Bonds

Im Anleihenbereich setzen Anleger laut Schröder derzeit auf europäische Unternehmensanleihen mit festen (IE00B3F81R35) oder variablen Zinsen (LU1681041114). "Floating Rate Bond-ETFs laufen derzeit sehr gut", stellt Schröder fest. Abgegeben werden hingegen High Yield-Bonds in US-Dollar (IE00B4PY7Y77) und US-Anleihen (IE00B44CGS96).

von: Anna-Maria Borse

7. April 2021, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)