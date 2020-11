Börse Frankfurt-News: Suche nach Sonderlocken (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Anleger setzen nicht mehr nur auf die marktbreiten Indizes, sondern auf Spezielleres - etwa Value- oder chinesische Aktien sowie Erneuerbare Energien- oder Blockchain-ETFs.





24. November 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Kauflaune im ETF-Handel hält an, auch wenn die Aktienkurse nicht mehr so steigen wie Anfang des Monats. "Wir sehen vor allem Käufe", berichtet Andreas Schröer von Lang & Schwarz. Hubert Heuclin von BNP Paribas meldet eine weitere Woche mit "feel-good vibe". "Es ist wie jeden Tag Thanksgiving und Geschenke."

Heuclin sieht vor allem Zuflüsse in speziellere ETFs, konkret Value-Indexfonds. Zwar dominierten bei der BNP Paribas unter dem Strich sogar die Abflüsse aus Aktien-ETFs. "Das liegt allerdings an einem sehr großen Trade: dem Verkauf des Xtrackers MSCI World (WKN A1XB5U)." Andere große, marktbreite ETFs wie MSCI Europe- (WKN DBX0P1) oder S&P 500-Tracker (WKN A0YEDG) würden ebenfalls abgegeben, aber nicht in dem Umfang. Chinesische Aktien würden hingegen weiter gekauft, etwa der Xtrackers CSI300 Swap (WKN DBX0M2) und der Xtrackers MSCI China (WKN DBX0G2). "Das scheint normal zu werden", meint Heuclin.

Aufholjagd von Value-Aktien?

Hoch im Kurs stehen derzeit Value-ETFs - und das gilt für alle Regionen. In den vergangenen Jahren und auch in diesem Jahr sind Value-Aktie schlechter gelaufen als der breite Markt, wie zum Beispiel der Vergleich des MSCI World mit dem MSCI World Value zeigt. Wachstumswerte - etwa aus der Technologiebranche - hatten die Nase vorn. Viele Analysten sehen nun aber die Stunde der Value-Strategien gekommen. Kunden der BNP Paribas kauften zum Beispiel den iShares Edge MSCI World Value Factor (WKN A12ATG), den iShares Edge MSCI Europe Value Factor (WKN A12DPP), den UBS MSCI EMU Value (WKN A0X97R) und dessen Pendant von Lyxor (WKN LYX0W4) sowie den UBS MSCI USA Value (WKN A1JVB8).

"Grüne" ETFs auf dem Vormarsch

Weiter extrem gut an kommen "grüne" ETFs. Der iShares Global Clean Energy (WKN A0MW0M) schafft es sogar auf Platz vier der normalerweise von den großen ETFs dominierten Umsatzliste der Börse Frankfurt für die vergangenen fünf Handelstage. "Die Nachfrage nach dem iShares Global Clean Energy und dem Lyxor New Energy (WKN LYX0CB) ist sehr hoch", berichtet Schröer. Beide ETFs laufen extrem gut: Der ETF von iShares kommt seit Jahresanfang auf ein Plus von 79 Prozent, der von Lyxor auf 37 Prozent.

Blockchain-ETF mit vielen Fans

Reges Interesse zieht Schöer zufolge im Moment auch der Invesco Elwood Global Blockchain (WKN A2PA3S) auf sich. Der Index bietet Zugang zu Unternehmen, "die am Blockchain-Ökosystem partizipieren oder künftig partizipieren könnten", wie Invesco schreibt. Indexschwergewichte sind derzeit Canaan Inc. aus China, Taiwan Semiconductor und Global Unichip aus Taiwan, das US-Unternehmen Microstrategy und Kakao aus Südkorea.

Banken-Indexfonds leicht erholt

Außerdem finden Banken-ETFs wieder mehr Anhänger: Laut Heuclin setzen sie auf den Lyxor Euro Stoxx Banks (WKN LYX0Z5) und den iShares Stoxx Europe 600 Banks (WKN A0F5UJ). Beide haben sich im November zumindest etwas von ihren heftigen Verlusten in diesem Jahr erholen können.

Auch an der Börse Frankfurt wurden Banken-ETFs viel gehandelt. Hohe Umsätze gab es zuletzt außerdem mit Produkten, die die Lebensmittel- (WKN A0H08H), Gesundheits- (WKN A0Q4R3) und Technologie- und Robotikbranche (WKN A142N1, A2ANH0) abbilden.

Wenig los im Handel mit Anleihen-ETFs

Eher ruhiger zu geht es im Handel mit Anleihen-ETFs: Heuclin meldet Zuflüsse in chinesische Staatsanleihen, etwa über den iShares China CNY Bond (WKN A14T8G). Abflüsse überwögen hingegen bei europäischen Unternehmensanleihen (WKN A0RGEP).

von: Anna-Maria Borse

24. November 2020, © Deutsche Börse AG

