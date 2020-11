Börse Frankfurt-News: Suche nach dem Biotech-Wunder (Fonds)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Anleger versuchen, vom Höhenflug der Aktien von Impfstoffentwicklern zu profitieren und kaufen Biotech-Fonds.



Ebenfalls sehr beliebt derzeit: chinesische Aktien.

20. November 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Durch die Erfolgsnachrichten zu den Corona-Impfstoffen sowie die US-Wahl war im Fondshandel in den vergangenen vier Wochen richtig viel los. "Grandiose Stimmung, grandiose Umsätze", fasst es Matthias Präger von der Baader Bank zusammen.

Sehr hohe Umsätze verzeichneten Biotechnologiefonds, wie Jan Duisberg von der ICF Bank berichtet. "Manche Biotech-Fonds werden massiv gekauft, andere allerdings verkauft." Die Schwankungen seien hoch.

Beliebt sei zum Beispiel der Medical BioHealth von Hauck & Aufhäuser (WKN 941135). Seit Jahresanfang kommt der Fonds auf ein Plus von 14,3 Prozent. Eine sehr hohe Nachfrage beobachtet Duisberg auch nach dem viel größeren BGF World Healthscience von Blackrock (WKN A0BL36). Der schneidet mit einem Kursplus von 5 Prozent in diesem Jahr allerdings nicht ganz so gut ab.

Aktienfonds: Sehr hohe Umsätze

Sehr viel um geht derzeit auch in breiter streuenden Aktienfonds mit Schwerpunkt Deutschland, Europa und International, wie Präger feststellt. "Es überwogen aber, wie meist an der Börse, die Abgaben." Verkäufe meldet der Händler zum Beispiel für den Fondak (WKN 847101, A0MJRL), den DWS Top Dividende (WKN 984811) und den M&G Global Basics (WKN 797735). Käufe registriert er hingegen beim Comgest Growth Greater Europe Opps (WKN A0YAJD), DWS Akkumula (WKN 847402) und Morgan Stanley INVF Global Opportunity (WKN A1H6XK).

China-Fond: Kursplus von 22 Prozent

Lediglich für asiatische Aktien beobachtet er fast ausschließlich Käufe. Als Beispiele nennt er den UBS China Opportunity (WKN 986579), den UBS Greater China (WKN 986408) und den DWS Top Asien (WKN 976976). "China scheint Corona überwunden zu haben", bemerkt Präger. "Die Wirtschaft läuft wieder rund."

"China scheint Corona überwunden zu haben"

China-Fonds gehören weiter zu den großen Gewinnern in diesem Jahr: So punktet der UBS China Opportunity mit Schwerpunkt Hongkong mit einem Plus von 18,5 Prozent seit Jahresanfang, der UBS Greater China, der in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan investiert, mit 22 Prozent. Beim auf unterschiedliche asiatische Länder setzenden DWS Top Asien sind es immerhin noch 8,3 Prozent.

Ausgewählte Renten- und Mischfonds gefragt

Trotz gut laufender Aktienmärkte: Auch einige Renten- und Mischfonds sind gesucht, berichtet Duisberg: etwa der ACATIS IfK Value Renten (WKN A0X758), der auf Value-Anleihen setzt, und der Weltzins-Invest (WKN A1CXYM) mit Schwellenländer-Bonds. Beliebt sei auch der Sauren Global Stable Growth (WKN 791695), ein vermögensverwaltender Dachfonds mit Investments überwiegend in Aktienfonds, aber auch in Renten-, Multi-Strategy- und Absolute-Return-Fonds.

ÖkoWorld-Fonds rockt

Stark gesucht sei aber auch der aktienlastige Mischfonds ÖkoWorld Rock`n Roll Fonds (WKN A0Q8NL). Der zielt darauf ab, eine angemessene Rendite unter Einhaltung strenger ethisch- ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Relevant sind zum Beispiel nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Verringerung von schädlichen Umwelteinflüssen, Herstellung Erneuerbarer Energien, soziale (Arbeits-) Bedingungen oder ethische und soziale Verantwortung. Seit Jahresanfang kommt der Fonds auf ein Plus von 7 Prozent, auf Dreijahresssicht sind es sogar 7,6 Prozent im Jahr.

Insgesamt sammelten nachhaltige Fonds im dritten Quartal 40 Prozent der Nettozuflüsse im gesamten europäischen Fondsuniversum ein, wie Morningstar meldet: 52,6 Milliarden Euro von 133,9 Milliarden Euro. Im September waren es sogar zwei Drittel des Fonds-Neugeschäfts in Europa. Laut Morningstar werden immer mehr Misch- und Rentenfonds mit ESG-Mandat aufgelegt.

Immobilienfonds stabilisieren sich

Deutlich erholt präsentieren sich die im vergangenen Monat unter Druck geratenen Immobilienfonds wie der UniImmo Europa (WKN 980551) und der UnImmo Deutschland (WKN 980550), wie Duisberg feststellt. Die meisten an der Börse gehandelten Immobilienfonds hatten sich ohnehin stabil gezeigt. Sehr gut nachgefragt ist derzeit der HausInvest (WKN 980701).

Goldminenfonds sind "out"

Nur mit Minen- (WKN 986932) und vor allem Goldminenaktien (WKN 974119) wollen Anleger derzeit nichts mehr zu tun haben. "Vor allem am Tag der Meldung über die gute Wirkung des COVID-19-Impfstoffes gab es massive Verkäufe", stellt Präger fest.

von: Anna-Maria Borse

20. November 2020, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)