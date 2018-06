Börse Frankfurt-News: Scout24, Delivery Hero und Puma kommen in den MDAX

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Scout24, Delivery Hero und Puma steigen in den MDAX auf, Krones AG und alstria office REIT-AG wechseln in den SDAX.



Zudem kommen DWS Group GmbH & Co. KGaA, HelloFresh SE und Aumann AG in den Smallcap-Index.

6. März 2018. FRANKFURT (Deutsche Börse). Gestern Abend wurden turnusgemäß die Veränderungen in den Auswahlindizes der DAX-Familie mit Wirkung zum 18. Juni 2018 beschlossen.

Scout24 AG, Delivery Hero AG und Puma SE werden in den MDAX aufgenommen und ersetzen dort STADA Arzneimittel AG, der Krones AG und der alstria office REIT-AG.

STADA wechselt zum 13. Juli 2018 vom Segment Prime Standard in den General Standard und erfüllt somit die Kriterien für einen Verbleib in den Indizes nicht mehr. Die Aufnahme von Delivery Hero AG und Puma SE erfolgt nach der Fast-Entry-Regel; beide Unternehmen qualifizieren sich aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den MDAX-Index. Der MDAX bildet die 50 größten und börsenumsatzstärksten Unternehmen nach dem DAX ab.

Im SDAX-Index kommt es zu folgenden Wechseln: Krones AG und alstria office REIT-AG werden nach ihrer Herausnahme aus MDAX entsprechend im SDAX-Index aufgenommen. Neu hinzu kommen zudem die Aktien der DWS Group GmbH & Co. KGaA, der HelloFresh SE und der Aumann AG. Die Aktien der Diebold Nixdorf AG und der bet-at-home.com AG verlassen SDAX, ebenso die Aktien der Scout24 AG, Delivery Hero AG und Puma SE, die in den MDAX aufsteigen. SDAX umfasst die 50 größten und meist gehandelten Unternehmen unterhalb des MDAX.

In TecDAX werden die Aktien der Siemens Healthineers AG aufgenommen und ersetzen Aumann AG. Die Aktien der Aumann AG wechseln die Branchenklassifizierung und werden künftig nicht mehr dem Technologie-Segment zugeordnet. TecDAX umfasst 30 Werte, die einen Fokus auf Technologie haben.

Im DAX-Index ergeben sich keine Änderungen.

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Aktienindizes der Deutsche Börse AG ist der 5. September 2018.

Die Deutsche Börse hat kürzlich Änderungen für die Aufnahme von Unternehmen in die Indizes MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Künftig wird die Trennung nach den Segmenten Tech und Classic aufgehoben. Somit können auch Unternehmen des Technologie-Segments in den MDAX oder SDAX aufgenommen werden. Zum anderen können DAX-Unternehmen, die den Technologie-Sektoren zugeordnet sind, auch in den TecDAX-Index aufgenommen werden. Weiterhin werden die Indizes MDAX und SDAX vergrößert: Die Zahl der Werte im MDAX steigt von 50 auf 60 und im SDAX von 50 auf 70. Die Indexanpassungen werden erstmalig im September 2018 nach dem neuen Regelwerk durchgeführt.

Wer kommt rein, wer muss raus? Der Ablauf bei Indexanpassungen:

http://www.boerse-frankfurt.de/inhalt/indexanpassungen

6. Juni 2018, © Deutsche Börse AG

