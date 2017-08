FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 23. August 2017. Bei den institutionellen und den privaten Anlegern haben sich die Stimmungen laut unserer heutigen Befragung einander wieder angenähert.



Allerdings bleibt in beiden Fällen der Optimismus verhalten.

Die laufende Woche steht an den Finanzmärkten im Großen und Ganzen unter einem wichtigen Ereignis: Das alljährlich stattfindende Treffen führender Notenbanker, Finanzminister sowie wichtiger Persönlichkeiten aus Forschung und Wissenschaft aus aller Welt in Jackson Hole. Dabei erhoffen sich manche Akteure von den leitenden Köpfen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank, also von Mario Draghi und Janet Yellen, zumindest insgeheim neue Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA und Europa. Obwohl bereits aus sogenannten Kreisen der EZB kolportiert wurde, ihr Präsident werde die Bühne in den Rocky Mountains nicht dazu nutzen, die Akteure an den Finanzmärkten auf den Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik vorzubereiten, hält sich der Glaube an einen, wenn auch noch so kleinen, Hinweis des Mannes, der zuletzt vor drei Jahren an Ort und Stelle den Boden für die quantitativen Lockerungsmaßnahmen bereitet hatte, hartnäckig. Aber auch von Janet Yellen erhofft man sich am Freitag Andeutungen in Hinblick auf die nächsten geldpolitischen Maßnahmen der Fed. So gesehen wundert es auch nicht, dass sich die Börsianer hierzulande abwartend verhalten.

Gleichwohl, trotz dieser Ruhe vor einem möglichen Sturm, finden wir das Ergebnis der Befragung unserer mittelfristig orientierten institutionellen Investoren bemerkenswert, hat sich doch ihr Optimismus gegenüber der Vorwoche moderat zurückgebildet. So ist unser Börse Frankfurt Sentiment-Index um 4 Punkte auf einen Stand von nunmehr +7 gefallen. Diese Veränderung geht fast ausschließlich auf die Glattstellung bullisher Engagements zurück, obwohl es seit unserer vergangenen Erhebung kaum Möglichkeiten für Gewinnmitnahmen gab. Stattdessen hat der DAX ein weiteres Fußbad von knapp 2 Prozent nehmen müssen, konnte sich aber seither wieder so gut erholen, dass im Wochenvergleich gerade einmal ein Verlust von 0,2 Prozent übrig bleibt. Es handelt sich also um ein Szenario, bei dem man eher die Aufstockung bestehender Long-Engagements erwartet hätte. Stattdessen ist dem einen oder anderen Optimisten die Abwärtskorrektur des DAX möglicherweise doch zu viel geworden.

Mutige Privatanleger

Die Privatanleger haben sich indes ganz entgegengesetzt verhalten. In diesem Panel notieren wir Gewinnmitnahmen vormals bearisher Akteure, aber nicht nur das. Der Großteil dieser Marktteilnehmer hat die günstigen Einstandspreise sogar dazu genutzt, sich auf die Seite der Optimisten zu schlagen - der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist dabei um 9 Punkte auf einen Stand von +9 gestiegen und hat damit die Stimmungslücke der Vorwoche zu den institutionellen Akteuren geschlossen.

Wie bereits bei unserer vergangenen Erhebung festgestellt, gingen wir zuletzt ohnehin nicht von hohen bullishen Engagements der institutionellen Marktteilnehmer aus. Somit bedeutet der heute zusätzlich festgestellte leichte Rückgang des Optimismus in diesem Panel eine verbesserte Position für das Börsenbarometer. Sicherlich ist der Börse Frankfurt Sentiment-Index in der relativen 6-Monatsbetrachtung noch etwas freundlicher zu sehen, reflektiert aber mit hoher Wahrscheinlichkeit keine allzu großen Schieflagen im Falle neuerlicher Kursrückgänge. Stattdessen geht der DAX aus der vorübergehenden Schwächephase seit der vergangenen Erhebung gestärkt hervor. Ob es allerdings reicht, das Börsenbarometer über 12.400 Zähler zu treiben, bleibt abzuwarten. Wie gehabt, wäre für einen anhaltenden Aufwärtstrend die Mitwirkung frischen langfristigen Kapitals erforderlich.

23. August 2017, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)