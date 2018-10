Börse Frankfurt-News: Per E-Learning zum zertifizierten Derivatehändler

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 26. Oktober 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Capital Markets Academy der Deutschen Börse bietet die Prüfungsvorbereitung zum zertifizierten Derivatehändler ab sofort auch über einen E-Learning-Lehrgang in deutsch und englisch an.



Möglich macht dies eine neue Kooperation mit dem dänischen Unternehmen Tradimo, das eine der weltweit führenden Lernplattformen zum Thema Börse betreibt. Die Teilnehmer können sich die Lehrinhalte dadurch deutlich flexibler aneignen, die Abschlussprüfung kann anschließend an verschiedenen internationalen Standorten der Deutschen Börse abgelegt werden.

Das E-Learning-Programm enthält interaktive Videos, aktuelle Fallstudien und eine Betreuung durch Dozenten. Die Prüfung der Deutschen Börse ist außerdem von der britischen Finanzaufsichtsbehörde "Financial Conduct Authority (FCA)" anerkannt und ist ein Baustein für die Qualifizierung als Retail Investment Advisor in Großbritannien. Das Europäische Institut für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD) rechnet die Abschlussprüfung außerdem als ein Modul für sein Qualifizierungsprogramm "Certified Financial Engineer" an. Der Lehrgang zum zertifizierten Derivatehändler wird außerdem mehrmals pro Jahr als fünftägige Präsenz-Veranstaltung in Eschborn, Zug (Schweiz) und in London angeboten.

Über die Capital Markets Academy

Die Capital Markets Academy ist der Trainingsanbieter der Gruppe Deutsche Börse. Seit über 25 Jahren richtet sie sich mit ihrem Angebot an Privatanleger, Börsenteilnehmer, Mitarbeiter aus dem Finanzdienstleistungsbereich sowie an Aufsichts- und Kontrollorgane. In interaktiven Präsenzveranstaltungen mit hohem Praxisbezug sowie digitalen Lernformaten bietet die Capital Markets Academy Börsenwissen aus erster Hand.

Mit den Schwerpunkten Handel, Clearing und Settlement orientiert sie sich am Produkt- und Serviceangebot der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Finanzmarktthemen, wie die Funktionsweise von Kapitalmärkten, Anlageprodukte, Portfoliomanagement und neue Technologien wie Blockchain, runden das Angebot ab. Präsenz- und Online-Lehrgänge können nach erfolgreicher Prüfung mit einem Zertifikat von Europas größter Börsenorganisation abgeschlossen werden. Weitere Informationen unter www.deutsche-boerse.com/cma.

