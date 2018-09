Börse Frankfurt-News: Neuer Lyxor-ETF für KI und Automatisierung

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Lyxor bietet jetzt das gezielte Engagement in die Zukunftstechnologien künstliche Intelligenz und Automatisierung.





18. September 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten Lyxor International Asset Management auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem neuen Aktien-ETF erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Technologieunternehmen zu partizipieren, deren Hauptgeschäftsfelder im Bereich der künstlichen Intelligenz und Automatisierung liegen. Der Referenzindex beinhaltet Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Robotik beteiligt sind oder vom Einsatz dieser Technologien profitieren werden. Die Anzahl an Unternehmen im Referenzindex ist auf 150 Unternehmen begrenzt.

