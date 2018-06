Börse Frankfurt-News: Neue ETN u.a. mit Marktführern und demographischer Strategie

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Société Générale bietet als neuer ETN-Emittent auf Xetra jetzt einen Bottom-up-Ansatz mit unterbewerteten Unternehmen, strategisches Engagement in Konzerne, die von der alternden Bevölkerung profitieren sollen und internationale Marktführer.





22. Juni 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Erstmals sind Exchange Traded Notes des Emittenten Société Générale über Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Das Produktangebot umfasst zum Handelsstart drei ETNs.

Mit dem "SG Tracker on SGIXCEOV Index" erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von europäischen Aktien zu partizipieren, die anhand eines "Bottom-up-Ansatzes" ausgewählt werden. Der Index umfasst unterbewertete Unternehmen, die aber wegen solider Corporate-Governance-Prinzipien ein starkes Erholungspotential aufweisen. Dem ETN liegt der "SGI CEO Value-Index"zugrunde.

Der "SG Tracker on SGIXWC Index" bietet ein Engagement in große Unternehmen, die mit einem Marktanteil von über 40 Prozent eine führende Position in ihren jeweiligen Märkten einnehmen. Der Referenzindex enthält 25 Aktien von Unternehmen, die aus den 500 nach Marktkapitalisierung weltweit größten Unternehmen ausgewählt werden. Die maximale Gewichtung beträgt 50 Prozent pro Land, 25 Prozent pro Industriesektor sowie 10 Prozent bei einzelnen Indexbestandteilen. Der ETN basiert auf dem "SGI World Champion Index."

Mit dem "SG Tracker on SGIXESE Index" können Anleger an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren, deren Geschäft durch den zunehmenden Anteil der "alternden Bevölkerung" positiv beeinflusst wird. Dabei werden sowohl europäische Aktien als auch Aktien, die an europäischen Börsen gelistet sind und deren Umsatz größtenteils in Europa erzielt werden, betrachtet. Der zugehörige Index heißt "SGI European Silver Economy."

