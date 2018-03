Börse Frankfurt-News: Die Mischung machts (Fondshandel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Vor dem Hintergrund seitwärts laufender Börsen setzen Anleger auf Mischfonds, deutsche Mittelständler und Technologieaktien.





21. März 2018. (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Ein leichtes Minus von etwa 1 Prozent hat der DAX bei teils größeren Schwankungen in den vergangenen vier Wochen hinnehmen müssen, derzeit bewegt sich aber eher im Seitwärtsmodus.

Diese Entwicklung spiegelt sich laut Market Maker im Fondshandel wider. "An Tagen mit deutlich fallenden Aktienmärkten wurde schon mal verkauft", berichtet Ivo Orlemann von der ICF Bank. Im Großen und Ganzen hätten Fondsanleger aber ihre Nerven behalten und sich bei niedrigeren Notierungen beispielsweise in Klassikern wie dem Floßbach von Storch Multiple Opportunities (WKN A0M430) positioniert.

Breiter aufgestellte Mischfonds kommen angesichts der Richtungslosigkeit generell besser an, wie Orlemann anmerkt. Einen Spitzenplatz in der ICF-Bestenliste belege der rege in beide Richtungen gehandelte Kapital Plus (WKN 847625), der die Mittel vorwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert, aber auch etwa 30 Prozent des Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen. Hin und her mit einem leichten Kaufüberhang gehe es beim Acatis - Gane Value Event Fonds (WKN A0X754). Das Fondsmanagement strebt mit dem Kauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Derivate eine unter dem Aktienmarkt liegende Volatilität an.

Den umsatzstärksten Einzelwert Uni Euro Renta Corporates (WKN 940637), der in auf Euro lautende Unternehmensanleihen hoher Bonität investiert, sieht der Fondsspezialist eher als Ausreißer.

Vorliebe für hiesige Mittelständler

Anja Deisenroth-Boström zeichnet ein gemischtes Bild vom Fonds-Geschäft. Dies gelte unter anderem für Portfolios mit deutschen und europäischen Aktien. Zu den beliebtesten Werten mit überwiegenden Käufen gehörten Lupus alpha Smaller German Champions (WKN 974564) und DWS German Small/Mid Cap (WKN 515240). Beide setzen auf kleine und mittlere heimische Gesellschaften.

Hiesige Bluechips im DekaFonds (WKN 847450) stünden indes tendenziell zur Disposition. Rege gehandelt und unterm Strich abgegeben würden zudem der Pictet Funds - Europe Index, der sich an der Entwicklung des MSCI Europe orientiert.

Investieren mit Wohlfühlfaktor

Bewegungen in beide Richtungen prägen das Geschäft mit international aufgestellten Portfolios, wie Deisenroth-Boström anmerkt. Anleger verabschiedeten sich beispielsweise per Saldo vom DWS Concept DJE Globale Aktien (WKN 977700), M&G Global Themes Fund (WKN 797735) (WKN 797735) und Carmignac Investissement (WKN A0DP5W). Zumeist gesucht seien der MainFirst Global Equities Fund (WKN A1KCCM) und GLS Bank Aktienfonds (WKN A1W2CK). Letzterer wählt die Werte unter anderem auf Basis sozial-ökologischer Kriterien. Zum Zug kommen demnach Unternehmen mit einer Kombination aus besonders nachhaltigem Kerngeschäft und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

"Im Segment mit internationalen Aktien spielen auch Währungsschwankungen eine Rolle," erinnert Deisenroth-Boström. Der Euro liegt gegenüber dem Greenback auf Monatssicht zwar unverändert um 1,23 US-Dollar. Im Hoch kratzte die Gemeinschaftswährung aber zwischenzeitlich an 1,25 und markierte im Tief die Marke von 121 US-Dollar.Deisenroth-Boström Deisenroth-Boström

Asiatische Aktien ohne eindeutige Tendenz

Gute Umsätze auf beiden Seiten verbucht Deisenroth-Boström mit asiatisch ausgerichteten Publikumsfonds. "Am Aktienmarkt fehlen die Impulse", begründet die Händlerin die augenscheinliche Unentschlossenheit. chinesischen Werten im UBS Equity Fund - China Opportunity (WKN 986579) und Aktien aus Taiwan, China und Hongkong im UBS Equity Fund - Greater China stünden Käufe im Vordergrund.

Anteile des Asian Smaller Companies Fund (WKN A1JTXT) und der Baring Hong Kong China Fund (WKN 933583) kämen in der Umsatzbestenliste hingegen häufiger auf der Verkaufsseite zum Tragen. Die asiatischen Märkte seien vom Einbruch der Aktienmärkte Anfang Februar nicht verschont geblieben. Der CSI 300 Index mit seinen 300 größten an den Börsen Shanghai und Shenzhen gelisteten Unternehmen liege seit Jahresbeginn immer noch leicht im Minus. "Andererseits geht es der chinesischen Wirtschaft gut."

Vertrauen in technischen Fortschritt

Auf weltweite Konzerne, die womöglich in besonderer Weise vom Geschäft mit technischen Innovationen profitieren werden, bauen die Fondsmanager des US-Dollar-Varainte des Fidelity Funds - Global Technology Fund (WKNs A0NGW1. 921800). "Bei sowohl der Euro- als auch der US-Dollar-Variante verbuchen wir eine rege Nachfrage auf der Kaufseite", registriert Orlemann.

Aufwärtspotenzial für US-Dollar

Reges Interesse demonstrieren die Kunden der Baader Bank an Geldmarktfonds. Käufe der beiden US-Dollar-Fonds DekaLux Geldmarkt (WKN 974557) und DWS Reserve (WKN 972167) signalisierten die Erwartung eines steigenden Greenback.

von: Iris Merker

21. März 2018, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)