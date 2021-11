Börse Frankfurt-News: Längere Handelszeiten für Aktien, ETFs, ETPs und Fonds

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Ab heute können Sie in Frankfurt Aktien, ETFs, ETPs und Fonds bis 22 Uhr kaufen und verkaufen.

29. November 2021. FRANKFURT (Deutsche Börse). Ab dem 29. November können Anleger*innen Aktien, ETFs und ETPs sowie Publikumsfonds an der Börse Frankfurt bis 22 Uhr handeln. Durch die Verlängerung der Handelszeiten können Anleger*innen unter anderem am späten Abend auf Ereignisse an den US-Märkten reagieren und dabei die Vorteile des börslichen Handels nutzen.

Möglich macht dies die im September 2021 eingeführte neue Wertpapier-Clearing-Plattform "C7 SCS" der Eurex Clearing. Somit wird erstmalig in Deutschland der Späthandel von Aktien, ETFs und ETPs sowie Publikumsfonds mit zentraler Gegenpartei bis 22:00 Uhr möglich.

Über den Handelsplatz Börse Frankfurt sind mehr als 1,4 Millionen Wertpapiere handelbar, darunter Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETNs, Fonds sowie Optionsscheine und Zertifikate.

29. November 2021, © Deutsche Börse AG

