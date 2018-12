Börse Frankfurt-News: Keine Feiertagslaune (Scale-Monatsbericht)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit der insgesamt trüben Stimmung an den Aktienmärkten verlieren auch die Aktien im Nebenwerte-Segment Scale an Wert.



Einige von ihnen sind Analysten zufolge aber schon viel zu billig.

20. Dezember 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Den anhaltenden Rückschlägen an den Börsen können sich auch die Scale-Aktien nicht entziehen. Der Scale-All-Share-Index, der die Entwicklung aller Scale-Aktien widergibt, liegt am Dienstagmittag bei 1.048 Punkten nach 1.092 vor einem Monat. Seit Start des Börsensegments im März 2017 ist das Plus damit auf 9 Prozent geschrumpft. Auch der Auswahlindex Scale 30 liegt mit aktuell 928 nochmals unter dem Niveau vor einem Monat mit 960 Punkten.

Spitzenreiter auf Sicht von zwölf Monaten bleibt das Fondsemissionshaus Lloyd Fonds mit einem Plus von 117 Prozent. Auf Platz zwei und drei stehen nun der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software (WKN 658080) mit 21 Prozent und der Wohnimmobilienentwickler Noratis (WKN A2E4MK) mit 20 Prozent. Schlusslichter auf Zwölfmonatssicht sind der Streaming-Dienst Pantaflix (WKN A12UPJ), das Fintech-Unternehmen The Naga Group (WKN A161NR) und die Beteiligungsgesellschaft mic (WKN A0KF6S).

Auf Dreimonatssicht liegt der Immobilieninvestor Publity (WKN 697250) mit einem Plus von 92 Prozent weit vor den anderen Unternehmen. Allerdings ist mit dem jüngsten Kursanstieg nur ein Teil der heftigen Verluste in diesem Jahr wettgemacht, vor einem Jahr lag der Kurs noch bei 35 Euro (aktuell 21,75 Euro). Auf Publity folgen der Agrarkonzern Tonkens Agrar (WKN A1EMHE) und der Anbieter von Blockheizkraftwerken 2G Energy (WKN A0HL8N) mit 11 und 5 Prozent.

Kursverdreifachung für The Naga Group prognostiziert

Auf kleinere und mittlere Werte spezialisierte Aktienanalysten halten einige Scale-Werten weiter für völlig unterbewertet: So rät SMC Research unverändert zu The Naga Group, allerdings nur für spekulativ orientierte Anleger ("speculative buy"). Das Kursziel wird leicht von 6,70 auf 6,80 Euro (aktuell 2,24 Euro) erhöht. Das Unternehmen habe die Erlöse im ersten Halbjahr deutlich steigern können, baue das Leistungsspektrum kontinuierlich aus und schaffe so die Grundlage für eine anhaltend hohe Dynamik, erklärte SMC.

Für das Beteiligungsunternehmens Mutares gab es ebenfalls eine Kaufempfehlung: SMC Research erwartet starke Kursgewinne für die Aktie (Kursziel 15,70 Euro, aktuell 9 Euro). Die Analysten von First Berlin Equity Research haben die Beurteilung von Publity mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 29 Euro (aktuell 21,25 Euro) aufgenommen. Positiv seien unter anderem die Kapitalerhöhung im November und die erfolgreichen Objektankäufe und -verkäufe der vergangenen Monate.

Nochmals gute Nachrichten von Publity

Publity hat aufgrund hoher Honorarzuflüsse im Zusammenhang mit jüngsten An- und Verkäufen von Immobilien für Kunden die Jahresprognose für 2018 zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen angehoben. Mensch und Maschine stockt per 1. Januar 2019 seine langjährige strategische Beteiligung an der Sofistik AG auf 51 Prozent auf und verstärkt damit das Softwareangebot. Sofistik ist ein Anbieter von Software für den Brücken-, Tunnel- und Hochbau. Außerdem geht The Naga Group eine strategische Kooperation mit der nach Unternehmensangaben weltgrößten Kryptobörse Binance ein. Wichtiger und erster Teil der Kooperation ist, dass Inhaber der Kryptowährung Binance Coin direkt auf dem Naga Trader angebotene Anlageprodukte kaufen können.

Pantaflix enttäuscht erneut

Eine Gewinnwarnung kam vom ohnehin schwer angeschlagenen Unternehmen Pantaflix: Das Management erwartet für 2018 bei einem signifikant steigenden Umsatz statt einer Ergebnisverbesserung nun einen Verlust (Ebit) zwischen 7 und 9 Millionen Euro. Als Grund nannte Pantaflix eine zeitlich verzögerten Umsatzrealisierung zweier bereits begonnener, aber erst im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossener Filmprojekte. Schlechte Nachrichten kamen auch von der Fintech Group (WKN FTG111): Das geplante Joint Venture mit der Österreichischen Post ist gescheitert. Vorstand und Aufsichtsrat der Fintech Group hätten beschlossen, von der geplanten Gründung und Kapitalisierung des 50/50 Joint Venture einvernehmlich mit der Österreichische Post Abstand zu nehmen, hieß es in einer Adhoc-Erklärung vom 27. November.

Scale-Anleihen weiter fest im Kurs

Trotz volatiler Zeiten halten sich die Scale-Anleihen weiter gut. Sie notieren fast alle über Pari, besonders deutlich die Papiere des Fußballclubs Gelsenkirchen Schalke 04 (WKN A2AA04), Eyemaxx Real Estate (WKN A2AAKQ) und Joh. Friedrich Behrens (WKN A161Y5).

20. November 2018

