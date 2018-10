Börse Frankfurt-News: Hoffen auf gute Aussichten (Wochenausblick)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach dem Einbruch am Aktienmarkt könnten überzeugende Ausblicke aus den Konzernzentralen positive Impulse liefern.



Technisch orientierte Analysten erkennen Chancen für eine kurzfristige DAX-Erholung.

15. Oktober 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach dem Einbruch der Aktienbörsen in den USA und dem Wochenverlust beim deutschen Aktienindex von knapp 5 Prozent bis auf 11.523 Punkte stehen nach Ansicht vieler Analysten die Zeichen zumindest für eine kurzfristige Gegenreaktion gar nicht so schlecht. Nach dem Abbau sieht Markus Reinwand Euro Stoxx 50 und DAX mittlerweile fair bewertet. Zwar könnten hierzulande nach Ansicht des Helaba-Analysten die Notierungen zwischenzeitlich im Sog des US-Aktienmarktes noch etwas nachgeben. "Mögliche weitere Kursrücksetzer wären aus unserer Sicht aber eine günstige Gelegenheit, bei hiesigen Aktien wieder etwas offensiver zu werden."

Das sieht die NordLB ähnlich. Aktien präsentierten sich mittlerweile optisch so günstig, dass zunehmend die Schnäppchenjäger angelockt werden könnten. Auch sprächen die anhaltend starke US-Wirtschaft und niedrige Arbeitslosenquote für Unternehmensanteile. Neben erfreulichen Einzelhandelsumsätzen für September würden aller Voraussicht nach die auf der Agenda stehenden Frühindikatoren beispielsweise zur Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten die Stimmung verbessern.

Berichtssaison mit positiven Impulsen

Jenseits von Themen wie Zollstreit, schleppenden Brexit-Verhandlungen, der italienischen Ausgabefreude und Risiken in den Schwellenländern winkten aus vielen Konzernzentralen in den USA zudem starke Ergebnisse. Nach den guten Zahlen von J.P. Morgan, Citigroup und Wells Fargo am Freitag folgen in den kommenden Tagen die Bank of America, Morgen Stanley und Goldman Sachs. In Deutschland legt Schwergewicht SAP am Donnerstag die Bücher offen. Zwar konzentrierten sich Investoren aufgrund vielerorts bereits eingepreister, guter Gewinne eher auf die Ausblicke. Ein stetiger Fluss erfreulicher Bilanzen in den anstehenden Wochen würde nach Meinung von Marktbeobachtern insgesamt dennoch stabilisierend auf die Kurse wirken.

Kurzfristige Gegenbewegung möglich

Für Christoph Geyer geraten die vielen Probleme der vergangenen Monate immer stärker in den Anlegerfokus. Selbst die USA könnten etwa die durch den Handelsstreit entstehenden Schwierigkeiten nicht mehr gänzlich ausblenden. "Der freundliche Wochenschluss an den Märkten in Übersee darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch hier inzwischen die Unsicherheit Einzug gehalten hat", meint der technische Analyst der Commerzbank.

In Deutschland habe sich die kurzfristige technische DAX-Lage mit dem Fall unter die Unterstützungszone weiter verschlechtert und zusätzliches Abwärtspotenzial eröffnet. Die aktuelle Indikatorenlage sei widersprüchlich und spreche zwar eher gegen eine zeitnahe Bodenbildung. "Eine Erholungsbewegung auf die jüngsten Verluste bis in den Bereich von 11.800 DAX-Punkten sollte gleichwohl in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen werden."

Langfristig habe das hiesigen Aktienbarometer den seit 2011 bestehenden Aufwärtstrend nicht halten können und sei unter die Trendlinie gefallen. Dies hatte sich Geyer zufolge bereits mit der Divergenz beim MACD-Indikator zur Jahreswende abgezeichnet. Nun sei auch die wichtige Unterstützungslinie im Bereich von knapp unter 12.000 Punkten unterschritten worden. Dabei ist es für den Charttechniker unerheblich, ob es sich um eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Umkehrformation handelt, oder der Markt durch einen Verlust der Aufwärtsdynamik in die Knie gezwungen wurde. Eine kleine Chance auf eine Aufhellung der Lage besteht für Geyer noch. Dazu müsse allerdings der neue, seit Anfang dieses Jahres bestehende Abwärtstrend gebrochen werden.

Nach langem Ringen gibt es kurz vor dem Brüsseler EU-Gipfel am 18. Oktober die Hoffnung auf eine vorläufige Brexit-Vereinbarung. Auch wenn diese nach Ansicht Sintje Boies von der HSH Nordbank ziemlich vage gehalten sein dürfte. Mit einer derartigen Version könne man sich erst einmal in die Übergangsphase bis Ende 2020 retten und hätte bis zum endgültigen Austritt aus der EU ausreichend Luft zur Verhandlung weiterer Details.

Im Rahmen der Unternehmenszahlen für das dritte Quartal legen in dieser Woche unter anderem Goldman Sachs, Morgan Stanley, Johnson & Johnson und IBM ihre Bücher offen. Hierzulande eröffnet am Donnerstag SAP den Berichtssaison. Freitag, 19. Oktober 4.00 Uhr. China: Bruttoinlandsprodukt (BIP) September. Das dritte Quartal war vom Zollstreit mit den Vereinigten Staaten laut DekaBank noch nicht sehr stark betroffen, da die Sanktionen erst zum Ende des Quartals deutlich verschärft worden seien. Im Jahresvergleich erwarten die Analysten daher nur eine Verlangsamung der Binnennachfrage um ein Zehntel Prozentpunkt auf 6,6 Prozent. Weitere Konjunkturzahlen dürften das Bild bestätigen. Künftig werde Peking die Bemühungen zur Konjunkturstützung aber hochfahren, um die negativen Effekte des Handelskonflikts zu kompensieren.

Von: Iris Merker

15. Oktober 2018, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)