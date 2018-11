Börse Frankfurt-News: Handeln und Helfen - Trading Charity an der Börse Frankfurt

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Am Nikolaustag werden die Engelte aus dem Handel in einer gemeinsamen Aktien von den Spezialisten auf dem Parkett und der Deutsche Börse an gemeinnützige Einrichtungen gespendet.





29. November 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Deutsche Börse und die auf dem Frankfurter Börsenparkett als Spezialisten tätigen Wertpapierhandelsbanken werden die Transaktions- und Handelsentgelte, die am Nikolaustag, dem 6. Dezember, über den Handelsplatz Börse Frankfurt eingenommen werden, an gemeinnützige Organisationen spenden. Die Spendenerlöse werden am 12. Dezember um 9 Uhr im Frankfurter Börsensaal an die vier Vereine übergeben.

Mit der Aktion "Trading Charity - Handeln und Helfen" unterstützen der Börsenbetreiber und die zehn Handelshäuser insgesamt vier gemeinnützige Einrichtungen: Die Spezialisten werden ihre Handelsentgelte an den Frankfurter Verein zur Unterstützung psychisch kranker Kinder & Jugendlicher e.V. und MainLichtblick e.V. spenden. Die Deutsche Börse wird ihre Erlöse an das KinderPalliativTeam Südhessen und den Verein Leben mit Demenz e.V. spenden. Anleger, die an diesem Tag Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs oder ETNs am Börsenplatz Frankfurt handeln, helfen allen Einrichtungen gleichzeitig.

Weitere Informationen finden Sie auf boerse-frankfurt.de/charity

Im vergangenen Jahr hatten die Deutsche Börse und die auf dem Frankfurter Parkett tätigen Spezialisten insgesamt 135.000 Euro übergeben. Die Deutsche Börse spendete 75.000 Euro an den Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V., die Spezialisten spendeten 60.000 Euro für den Frankfurter Förderverein zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen (FFBT) e.V.

29. November 2018, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)