Börse Frankfurt-News: Einen kühlen Kopf bewahren (Wochenausblick)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach der in Aussicht gestellten geldpolitischen Lockerung rücken politische Risiken sowie das G20-Treffen in den Anlegerfokus.



Wichtige Hürden lassen es nach Ansicht von Charttechnikern offen, ob die DAX-Bullen ausreichend Kraft zur Überwindung der Widerstände mobilisieren können.

24. Juni 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Rund zwei Prozent auf 12.339 Punkte gewann der deutsche Aktienindex vergangene Woche. Börsianer reagierten überwiegend auf die verbale Zinssenkungsbereitschaft der Währungshüter von Euro und US-Dollar. Ob die Aussicht auf geldpolitische Lockerung die Chancen einer Sommerrally am Aktienmarkt begünstigt, ist offen. Nicht über das Ob, sondern vielmehr über Zeitpunkt und Höhe der Zentralbank-Maßnahmen rätseln Marktteilnehmer laut Helaba. "Wir gehen derzeit davon aus, dass die Federal Reserve im Sommer handeln wird", meint Claudia Windt.

Am Morgen startete der deutsche Leitindex mit 12.308 Punkten etwas schwächer in den Tag. Nach dem zwischenzeitlichen DAX-Jahreshoch gehen viele Anleger nach Meinung von Analysten lieber auf Nummer sicher und streichen zunächst ihre Gewinne glatt.

Warten auf das Gipfeltreffen

Das habe auch mit der Ankündigung neuer US-Sanktionen und der weiterhin im Raum stehenden militärischen Aktionen gegen den Iran zu tun. In den kommenden Tagen rückten Konjunkturdaten sowie das Treffen zwischen Donald Trump und dem chinesischen Chinas Xi Jinping auf dem G20-Gipfel stärker in den Anlegerfokus. Mit einem echten Durchbruch im Zollstreit rechnet derzeit kaum jemand. Ein Aufschub der angekündigten Totalverzollung in die USA eingeführter Waren aus China wäre nach Ansicht von Robert Halver von der Baader Bank schon ein Erfolg.

Die von Donald Trump zusätzlich auf die schwarze Liste gestellten chinesischen Unternehmen sowie eine Forschungseinrichtung tragen nach Ansicht von Folker Hellmeyer von Solvecon Invest kaum zur Entspannung bei. Staatliche chinesische Medien hätten noch einmal deutlich gemacht, dass Augenhöhe bei einer Lösung des Konflikts unverzichtbar sei. An den Märkten aber würden Hoffnungswerte und die Chance auf Finanzopiate voll eingepreist und schwächere Konjunktur- und Strukturdaten weitgehend ignoriert.HellmeyerHellmeyer

Kräftemessen

Aus technischer Perspektive stellt sich Christoph Geyer die Frage, ob die Kraft der DAX-Bullen zum Überwinden erreichter Widerstände ausreicht. Der hiesige Bluechip-Index sei am Freitag an die Hürde von 12.500 Punkten herangelaufen, habe das Niveau bei hohen Umsätzen aber nicht halten können. Mit dem steigenden MACD-Indikator besteht nach Auffassung des Charttechniker der Commerzbank eine gute Chance auf einen Ausbruch über diesen Widerstand nach oben. Der Stochastik-Indikator stehe zwar kurz vor einem Verkaufssignal. Der aktuelle Trend sei aber unter Umständen stabil genug, um die Wirkung des Indikators zu neutralisieren.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 25. Juni

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW Konjunkturlage und -erwartungen Juni. Nach einem guten Jahresauftakt deuten die jüngsten Daten zum Außenhandel und zur Industrieproduktion aus Deutschland auf ein enttäuschendes zweites Quartal. Dies dürfte laut DekaBank auch der ZEW-Index im Juni zum Ausdruck bringen. Die aktuelle Lage als auch die Konjunkturerwartungen hätten sich unter anderem aufgrund der vielen politischen Unsicherheiten vermutlich verschlechtert.

Freitag, 28. Juni

10.00 Uhr. Euroraum: Einkaufsmanagerindizes Juni. Nach einem guten ersten Quartal rechnen die meisten Analysten mit einer Verlangsamung der Wachstumsdynamik innerhalb der Währungsgemeinschaft. Das dürften auch die Einkaufsmanagerindizes widerspiegeln. Dabei lägen die Probleme eher im exportabhängigen Industriebereich. Steigenden Handelshemmnisse, der schwelende Brexit und eine schwächere Weltkonjunktur lasten laut DekaBank auf die Stimmung der Industrieunternehmen. Der deutlich optimistischere Dienstleistungssektor halte den Gesamtindex aber oberhalb der 50 Punkte-Marke.

von Iris Merker

24. Juni 2019, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)