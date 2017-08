FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Stimmung sinkt mit fallenden Preisen und steigendem Euro, etliche Anleger haben sich auf der Short-Seite positioniert.



In Summe ein neutrales Marktszenario, dessen Passivität allerdings durch ausländische Investoren gestört werden könnte.

30. August 2017. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Möchte man für die vergangenen Handelstage ein Resümee ziehen, waren die Rahmenbedingungen für den deutschen Aktienmarkt alles andere als günstig - interessanterweise kamen die schlechten Nachrichten fast ausschließlich aus den USA. Die Gründe sind schnell aufgezählt, wie zum Beispiel der Umstand, dass sich aus der Konferenz in Jackson Hole weder für die USA (noch für Europa) irgendwelche geldpolitischen Signale ergeben hatten.

Oder die Verwüstungen, die der Wirbelsturm "Harvey" in Texas und Louisiana angerichtet hatte und die fast schon unweigerlich zu einem Vergleich mit dem Hurrikan "Katrina" im Jahr 2005 führen.

Oder das sich von Tag zu Tag verringernde Vertrauen großer Investoren in den US-Präsidenten, und das nicht nur wegen seiner ökonomischen Vorhaben, oder die drohende Schließung öffentlicher Einrichtungen in den USA im Oktober.

Ganz zu schweigen von der neuerlich über Japan abgefeuerten nordkoreanischen Rakete. Und weil dann auch noch der US-Dollar gegenüber dem Euro weiter unter Druck geriet und die Gemeinschaftswährung in der Folge sogar die 1,20er Marke überschritt, konnte man fast schon von einer doppelten Bestrafung für europäische Investoren sprechen.

Insofern ist das Ergebnis der heutigen Stimmungserhebung unter den mittelfristig orientierten institutionellen Anlegern noch relativ moderat ausgefallen. Denn deren Börse Frankfurt Sentiment-Index ist nur um 6 Punkte auf einen neuen Stand von +1 Punkt zurückgegangen. Dabei zeigt die genaue Analyse, dass sich nicht etwa ehemalige Optimisten eines Besseren besonnen haben, sondern vielmehr vormals neutral eingestellte Akteure neue bearishe Engagements eingegangen sind. Ja, selbst das Bullenlager ist um einen Prozentpunkt gestiegen. Möglicherweise weil man trotz aller Belastungen einen DAX von unter 12.000 Zählern als Schnäppchen betrachtete.

Negative Kommentare

Eine ganz ähnliche Entwicklung können wir bei den Privatanlegern feststellen, die allerdings erheblich stärker auf die negativen Kommentare und Rahmenbedingungen für den DAX reagiert haben. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index dieses Panels ist nämlich um 13 Punkte auf einen Stand von -4 Punkte gefallen. Dabei speist sich der jüngste Pessimismus ähnlich wie bei den institutionellen Pendants größtenteils aus vormals neutral eingestellten Marktteilnehmern - nur ein kleiner Teil der Optimisten hat angesichts des Kursverlusts von 1,9 Prozent im Wochenvergleich die Segel gestrichen.

Gemessen an den negativen Kommentaren und Fakten zum Aktienmarkt, haben sich die heimischen Anleger aber nicht wirklich erschrecken lassen. Auch nicht durch die Tatsache, dass die runde 12.000er Marke gefallen und selbst die 200-Tage-Linie - ein immer noch unsterblicher Mythos - zumindest gestern unterschritten wurde.

Allerdings können wir fast keine Spur von Optimismus mehr entdecken, weder gemessen an den absoluten Sentiment-Indizes noch im relativen Sechs-Monats-Vergleich. Man könnte die derzeitige Stimmungslage indes durchaus als neutral bewerten, weswegen der DAX zumindest aus heimischen Positionierungen heraus keine großen Trends in die eine oder andere Richtung entwickeln dürfte und durch die jüngsten Engagements sogar eher ordentlich unterstützt zu sein scheint. Größere Bedrohungen für das Börsenbarometer können sich allenfalls aus Kapitalabflüssen langfristiger Anleger aus dem Ausland ergeben und zwar vor allem dann, wenn sich dort die Meinung durchsetzen sollte, der Aufwärtstrend des Euro - wegen dessen Stärke die Verluste ausländischer Investoren in Aktien der Eurozone bislang vergleichsweise gering ausgefallen sind - könne eventuell demnächst zum Erliegen kommen.

30. August 2017, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)