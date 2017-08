Börse Frankfurt-News: In der Defensive (Fonds)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 30. August 2017. Angesichts der Richtungslosigkeit an den Börsen vertrauen Fondsanleger verstärkt auf gemischte Portfolios.



Auch Immobilienfonds und Minengesellschaften kommen gut an.

Anhaltend seitwärts gerichtete Aktienbörsen dämpfen das Geschäft mit aktiv verwalteten Fonds. "Es fehlt die Richtung", meint Jan Duisberg. Zudem verunsicherten Themen wie Nordkorea und die immer wieder thematisierte Unberechenbarkeit des mächtigsten Mannes der Welt. "Jeder hat zu Donald Trump und den Auswirkungen seiner Wahl zum Präsidenten etwas zu sagen", fasst der Händler der ICF Bank die Situation zusammen. Der jüngste Raketentest von Kim Jong-un habe vor allem hiesige Investoren verunsichert und den DAX gestern zwischenzeitlich unter 12.000 Zählern gedrückt. Nachdem asiatische und US-amerikanische Anleger von den Kapriolen Nordkoreas kaum Notiz genommen hätten, habe sich die Lage auch hierzulande wieder beruhigt. Aktuell versucht der DAX, die psychologisch wichtige Marke zurückzuerobern.

Anleger greifen zu Mischfonds

Dennoch bleibe die allgemeine Gemengelage eher unübersichtlich. Dazu passt nach Ansicht von Duisberg das gestiegene Interesse an Produkten wie dem BHF Flexible Allocation (WKN A0M003), der in beide Richtungen gehandelt würde. Das Management des Euro Stoxx 50-lastigen Mischfonds mache die Zusammensetzung des Wertes abhängig von äußeren politischen und geopolitischen Bedingungen. Auch der stark gesuchte Siemens Balanced (WKN A0KEXM) gehöre in diese Kategorie. Der weltweit in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investierte Wert mische zwischen 20 und 100 Prozent Aktien etwa aus dem MSCI EMU und S&P 500 mit Anleihen und ziele damit auf stabile Zinseinkünfte und Renditen.

Immobilienfonds bleiben gefragt

Lebhaftes Interesse demonstrierten Anleger nach wie vor an Immobilienfonds. Zu den meist gehandelten und zumeist gekauften Produkten gehört zum Beispiel bei der ICF Bank der grundbesitz europa (WKN 980700). Seit 12. Juli gibt die Fondsgesellschaft übrigens wieder neue Anteile aus, nachdem sie sich Mitte vergangenen Jahres aufgrund hoher Mittelzuflüsse ein Soft Closing verordnete. Auf Gegenliebe stoße auch der SEB Immoinvest (WKN 980230). "Die Nachfrage im Segment ist generell sehr hoch, Immobilienfonds werden häufig zur Stabilisierung des Portfolios gewählt."

Starke Gemeinschaftswährung kommt ins Spiel

Ein ähnliches Bild zeichnet Präger vom Handel mit international engagierten Produkten. Zwar gebe es in Summe Zuflüsse zum in US-Dollar geführten Morgan Stanley Global Opportunities Fund (WKN A1H6XK) und Patriarch Classic Dividende 4 Plus (WKN HAFX6R). Ersterer kommt seit Jahresbeginn immerhin auf eine Performance von gut 34 Prozent, in den vergangenen drei Jahren stehen über 53 Prozent zu Buche. Gleichzeitig trennten sich Investoren vom Siemens Global Growth (WKN 977265), DJE Dividende und Substanz (WKN 164326) und DWS Top Dividende (WKN 984811). Präger vermutet einen Zusammenhang mit dem starken Euro.

Minenfonds wieder beliebt

Klaren Zuspruch registriert der Händler für Aktien von Minenbetreibern. Auf den Einkaufslisten befänden sich zum Beispiel der in US-Dollar notierte BGF World Gold Fund (WKN 974119) und der DJE Gold und Ressourcen (WKN 164323). Beide legen weltweit in Unternehmen mit Schwerpunkt im Goldbergbau an. In Summe abgegeben würde indes der BGF World Mining Fund (WKN 986132).

Kaum Interesse an Asien

Mit Blick auf Aktienportfolios aus dem asiatischen Raum meldet Präger ein eher ausgeglichenes Verhältnis von Käufen und Verkäufen. Überwiegende Zuflüsse gebe es für den Comgest Growth Greater China (WKN 756455), dessen Management unter anderem in Aktien von Unternehmen anlegt, die an geregelten Märkten in Asien - dazu gehören China Hongkong und Taiwan - notiert sind.

von Iris Merker

