Börse Frankfurt-News: Auf DAX-Erholung setzen (Trends im Zertifikate-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Politisch bedingte höhere Schwankungen an den Aktienmärkten lockt kurz- und längerfristig orientierte Anleger in den DAX und Euro Stoxx 50. Von den Einzelaktien stehen Teslar, Microsoft und Wirecard im Fokus.





5. Juli 2018. Frankfurt (Börse Frankfurt). Höhere Schwankungen an den Aktienmärkten heben laut Market Maker das Geschäft mit Zertifikaten. "Wir haben gut zu tun", meldet Manuel Tulezi. Den Händler der ICF Bank überrascht es kaum, dass Derivate auf den deutschen Aktienindex in der Umsatzstatistik ganz vorn mitspielten. Immerhin habe der DAX seit Mitte Juni fast 800 Punkte verloren. "Gleichzeitig stieg die Volatilität gemessen am VDAX-New von knapp 13 auf zwischenzeitlich über 20 Punkte." Nicht ganz unschuldig an den stärkeren Ausschlägen sei der Koalitionsstreit über den künftigen Umgang mit Flüchtlingen. Den mittlerweile erzielten Kompromiss in der Frage quittierten Aktionäre mit Erleichterung. Aktuell notiert der Volatilitätsindex zwischen 17 und 18 Punkten.

Bullish für deutsche Standardaktien

Auch in den vergangenen Wochen rund hätten Anleger verstärkt zu Anlageprodukten gegriffen. Rege gekauft worden sei beispielsweise ein Discount-Zertifikat auf den hiesigen Bluechip-Index (WKN VL2LJ0) mit einer Laufzeit bis 28. September und einer Begrenzung der Rückzahlung auf 116,00 Euro. Ebenso häufig gesucht sei ein Capped-Bonus-Zertifikat auf den DAX (WKN PR77MH), bei dem Käufer bis zu 19.400 DAX-Punkten profitieren, sofern der Index die Barriere von 9.000 Punkten bis zum 20. September dieses Jahres nicht erreicht.

Optimistisch gäben sich Derivate-Liebhaber zudem mit Blick auf europäische Aktien. Ein gefragtes Capped-Bonus-Zertifikat auf den Euro Stoxx 50 (WKN PP7XR7) bietet dann eine zusätzliche Absicherung, wenn der Basiswert während der Laufzeit die Barriere von 2.500 Zählern nicht berührt oder unterschreitet. In dem Fall erhalten Anleger mindestens und gleichzeitig maximal eine Rückzahlung entsprechend eines Kurses des Basiswertes von 3.500 Zählern.

Satte Renditen erwartet

Eine höhere Volatilität am Aktienmarkt ist für Investoren mit kurzem Anlagehorizont in der Regel Anlass für größeres Engagement. Viel Bewegung registriert Tulezi für ein Knock-out-Papier (WKN DD6N9P) auf den DAX mit einer Schwelle von 12.007 Punkten und einem derzeitigen Hebel von 35. Auf steigende Notierungen setzten Käufer eines DAX-Optionsscheins (WKN PP1EZ2) mit einer Knock-out-Schwelle von 15.315 Punkten. Die Kunden der BNP Paribas erwarteten verstärkt einen schwächeren DAX (WKN PP329M). "Der Handelskrieg belastet den deutschen Leitindex", meint Kemal Bagci.

DAX international begehrt

Am Montag feierte der DAX seinen 30. Geburtstag und hat sich seit Entstehung zu einem der beliebtesten Basiswerte für Finanzprodukte weltweit entwickelt. Neben 17 Exchange Traded Funds auf den Index, die insgesamt ein Vermögen von mehr als 17 Milliarden Euro verwalten, gehören DAX-Futures und -Optionen zu den beliebtesten Derivaten. Im vergangenen Jahr erreichte das Handelsvolumen 21,5 Millionen Kontrakte, was einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro entspricht. An der Zertifikatebörse ist der Index regelmäßig der meistgehandelte Basiswert. Es gibt jeweils rund 55.000 Anlage- und Hebelprodukte sowie Optionsscheine mit dem DAX als Basiswert.

Fokus auf US-Technologieunternehmen

Rund um die Nachricht über das Erreichen des Produktionsziels von wöchentlich 5.000 Exemplaren des Model 3-Elektroautos verbucht Bagci Interesse an einem Long-Zertifikat auf Tesla (WKN PP8UXV) mit einer Knock-out-Schwelle von 265,66 US-Dollar. "Nun verlässt der zuständige Chef der Fahrzeug-Entwicklung Doug Field das Unternehmen." Das setze die Tesla-Aktie unter Druck.

Tulezi spricht von Nachfrage nach einem Put auf den US-Produzenten von Elektroautos (WKN HX1ZLD). Ebenso kämen Microsoft-Optionsscheine (WKN HX1135) häufig zum Zug.

Simon Görich von der Baader Bank meldet reges Interesse an Produkten auf Wirecard (WKN UV8HU6). "Als das Unternehmen zeitweise eine größere Marktkapitalisierung als die Deutsche Bank aufwies, hatten wir ansehnliche Umsätze."GörichGörich

Wetten auf weiter steigende Zinsen in der Türkei

Ein Zins-Zertifikat (WKN 918722) in türkischer Lira gehört bei Görich zu den meist gehandelten Produkten. "Kurz vor der Wiederwahl des Präsidenten hob die Zentralbank die Zinsen deutlich an, um dem Kapitalabfluss und der massiven Abwertung der türkischen Lira entgegenzusteuern." Im Juni erreichten die Verbraucherpreise mit 15,4 Prozent aufs Jahr gerechnet den höchsten Wert seit 14 Jahren, wie die HSBC anmerkt. Nach Veröffentlichung der Daten verlor die Lira gegenüber dem US-Dollar rund 1 Prozent an Wert. "Dies dürfte weiteren Druck auf die Notenbank ausüben, die Leitzinsen zu erhöhen." Die HSBC-Analysten erwarten eine Zinsanpassung um jeweils 125 Basispunkten am 24. Juli und im September auf dann 20,25 Prozent.

Von: Iris Merker

5. Juli 2018, © Deutsche Börse AG

