Börse Frankfurt-News: Anleger setzen auf die Zukunft (Fonds)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Fondsanleger positionieren sich in innovativen Unternehmen und marktbreiten Portfolios mit US-Dollar-Aktien.



Auch hiesige Bluechips finden Abnehmer. Lateinamerikanische Unternehmen und internationalen Immobilien werden verkauft.

4. Oktober 2018. (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Der großzügige italienische Haushalt, schwierige Brexit-Verhandlungen, Handelsstreit insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie die immer mal wieder thematisierten Probleme in der Türkei und Argentinien bestimmen laut Händler das Bild im Geschäft mit aktiv verwalteten Fonds.

Anleger hielten sich zurück, wie Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank berichtet. Die allgemein vorhandene Unsicherheit am Markt werde zwar von kurzen optimistischeren Phasen unterbrochen. Übergeordnet bewege sich der deutsche Aktienindex nach wie vor in einem Seitwärtsband zwischen 11.800 und 12.050 Punkten. Um in größerem Stil einzusteigen sei die aktuelle Lage für viele Investoren einfach zu unübersichtlich.

Kaufinteresse macht Deisenroth-Boström an deutschen Bluechips im Fondak (WKN 847101) und am GAM German Focus Equity (WKN 973020) aus. Europäische Werte im Amundi Funds II - European Equity Target Income (WKN A1JPBJ) gingen per Saldo raus.

International aufgestellte Publikumsfonds wie der DWS Top Dividende (WKN 984811) kämen bei den Baader Bank-Kunden auf beiden Seiten verstärkt zum Tragen. Gleichzeitig deckten sich Anleger mit dem Arero der Weltfonds (WKN DWS0R4) zumeist ein. "Beide sind US-Dollar-lastig", begründet die Händlerin das Interesse.

Zukunftsthemen beflügeln die Phantasie

Überwiegend in den Depots lande der in Euro geführte Pictet - Global Megatrend Selection (WKN A0X8JZ), der mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die aller Voraussicht nach weltweit von globalen Megatrends profitieren werden. Dabei kann das Fondsmanagement eigenen Angaben zufolge bis zu 30 Prozent des Nettovermögens in China A Aktien anlegen. Käufer des ebenfalls zumeist gefragten Deka-Industrie 4.0 (WKN DK2J9F) setzten auf potenzielle Profiteure der vierten Industriellen Revolution, die mit dem Begriff Industrie 4.0 einher geht.

Anleger trennen sich von Betongold

Immobilienfonds gehören bei der ICF Bank zu den meist gehandelten Produkten, wie Jan Duisberg berichtet. Anders als gewohnt verbuche der Fonds-Spezialist bei einigen Portfolios mit globaler und europäischer Ausrichtung deutlichen Verkaufsdruck. Etwa verabschiedeten sich Anleger in Summer von ihren grundbesitz global- (WKN 980705), grundbesitz europa- (WKN 980700), Deka-Immobilien global- (WKN 748361) und Deka-Immobilien Euroderpa-Positionen (WKN 980956). Mit einem ausgeglichenen Verhältnis von Zu- und Abflüssen tanze der beliebte hausInvest (WKN 980701) aus der Reihe.

Teurer US-Dollar schreckt ab

Einen aufwertenden US-Dollar macht Duisberg unter anderem für die starken Abflüsse etwa aus dem BGF Latin America Fund (WKN 987139) mitverantwortlich, der mindestens 70 Prozent seines Gesamtvermögens in Aktien von in Lateinamerika ansässigen Unternehmen investiert. "Die Verkaufswelle wurde gestern durch Äußerungen von Jerome Powell über eine möglicherweise höhere Schlagzahl steigender Zinsen verstärkt", beobachtet der Händler. Der US-Notenbank-Chef habe anhaltend robuste Konjunkturdaten zum Anlass genommen, Leitzinsen über das sogenannte neutrale Niveau von etwa 3 Prozent zu einem früher als geplanten Zeitpunkt in Aussicht zu stellen.

Neben Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten bereiteten in US-Dollar verschuldeten Ländern - dazu gehören Brasilien, Argentinien, aber auch die Türkei -seit einem halben Jahr stetig steigende Rohölpreise zunehmend Kopfscherzen. Denn auch Öl werde in US-Dollar gehandelt.

Mischfonds auf der Abgabeliste

Zu den Umsatzspitzenreitern im Bereich global engagierter Aktien- und Mischfonds gehörten bei der ICF Bank der DB Platinum PWM CROCI Multi Fund (WKN A0NHGK) und Acatis - Gane Value Event Fonds (WKN A0X754). Bei beiden dominierten die Abgaben. Duisberg vermutet im Abbau von Positionen einen Zusammenhang mit den Entwicklungen am US-Aktienmarkt verglichen mit dem Rest der Welt. "In den Vereinigten Staaten geht es stets nach oben, Aktienbörsen anderswo stagnieren oder fallen." In wieweit und wann sich die mittlerweile große Lücke wieder schließen wird, sei offen. Duisberg sieht zwei Möglichkeiten: "Entweder holen die anderen Märkte auf oder US-Aktien kommen runter."

von: Iris Merker

4. Oktober 2018, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)