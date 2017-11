FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 1. November 2017. FRANKFURT (Börse Frankfurt).

Jeden Mittwoch erheben die Börse Frankfurt am Vormittag die Marktstimmung von etwa 1.300 deutschen Investoren.



Hier eine Zusammenfassung der Analyse:

Der DAX klettert von einer Rekordmarke zur nächsten, und auch die Stimmung der hiesigen, mittelfristig orientierten Anleger steigt. Der heutigen Erhebung bei rund 1.300 aktiven Investoren zufolge haben 7 Prozent der Profis und 4 Prozent der Privatanleger DAX-Aktien gekauft. Zudem sind von den Privatanlegern 4 Prozent aus ihren Short-Engagements heraus gegangen. Das hebt den Sentiment-Index dieser Anlegergruppe auf +36 Punkte und damit auf ein Jahreshoch. Die Stimmung der Institutionellen steht bei 21 Punkten zwar deutlich tiefer aber ebenfalls weit im optimistischen Bereich. Der Leitindex selbst hat seit vergangenen Mittwoch 360 Punkte zugelegt und steigt an diesem Vormittag erstmal weiter.

Für Joachim Goldberg befinden wir uns im Anlegerhimmel mit hohem Wachstum bei niedriger Inflation, was alle Bedenken besänftigen könne. Der Verhaltensökonom hat aber auch eine beruhigende Antwort auf die "Gretchenfrage", ob der derzeitige Optimismus schon zu hoch für weitere Kursgewinne sei. Das treffe nur auf die Privatanleger zu. Goldberg vermutet, dass bei den institutionellen Investoren die Positionen bisher zu klein seien, sonst hätten diese in den vergangenen Tagen Gewinne mitgenommen. Er sieht also noch Luft nach oben.

Die vollständige Analyse von Joachim Goldberg:

Börsianer müssten derzeit den Eindruck haben, sie befänden sich in der besten aller möglichen Welten. Nicht nur, weil der DAX heute ein neues Allzeithoch markiert hat - selbst der um Dividenden bereinigte DAX-Kursindex markierte zum ersten Mal seit April 2015 wieder ein neues historisches Hoch. Auch der Umstand, dass das Börsenbarometer im Wochenvergleich um 2,7 Prozent gestiegen ist, sollte vielerorts zu Freudentänzen geführt haben. Zumal spätestens seit der Sitzung der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche das vielerorts gefürchtete Extrem-Risiko einer für Aktien ungünstigen geldpolitischen Entscheidung aus dem Weg geräumt scheint.

Überdies wurde spätestens mit der jüngst publizierten Kerninflationsrate für die Eurozone klar: Nicht nur die USA, sondern auch die Eurozone befindet sich in einer sogenannten "Goldilocks"-Umgebung. Also in einer Wirtschaftslage, die sich durch Wachstum über dem Trend und eine Inflation, unter dem Trend auszeichnet. Alles in allem also eine Konjunktur, die sich gerade prächtig entwickelt. Ein Szenario übrigens, das internationale Investoren bereits seit Mitte Oktober (vgl. etwa die BofA Merrill Lynch Umfrage aus dem Vormonat) global auf dem Radarschirm haben.

Diese Überzeugung setzt sich nun auch zunehmend bei deutschen Fondsmanagern durch, zumal das Ergebnis unserer jüngsten Stimmungsumfrage, gemessen am Börse Frankfurt Sentiment-Index, abermals um 6 Punkte auf einen Stand von nunmehr +21 Punkte gestiegen ist. Immerhin handelt es sich dabei um den dritten Wochenzuwachs in Folge.

Dabei scheint es auch keine Rolle mehr zu spielen, ob es auf der Welt in den kommenden Tagen weitere Ereignisrisiken geben könnte. Die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank, von der man sich heute Abend keine neuen Erkenntnisse verspricht, ist längst abgehakt. Auch die für die kommenden Tage erwartete Nachfolgeregelung bei der Besetzung des Präsidentensessels der Fed scheint die Akteure nicht sonderlich zu beeindrucken. Ganz zu schweigen von geopolitischen Risiken, die kaum jemand zu interessieren scheinen. Interessant bei der jüngsten Befragung: Die neuen Optimisten rekrutieren sich erneut, wie bereits vor drei Wochen, fast ausschließlich aus der Gruppe vormals neutral eingestellter Investoren.

Kein Tanz auf dem Vulkan

Aber auch bei den Privatanlegern ist der Optimismus ungebrochen. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index stieg heute noch einmal um 8 Punkte auf einen neuen Stand von +36 Punkten. Immerhin handelt es sich dabei um das höchste Niveau seit 16. November 2016. Im Gegensatz zu den institutionellen Pendants beruht der jüngste Zuwachs an Bullen auf den Transaktionen früherer Pessimisten, die schlichtweg die Notbremse ziehen mussten.

Die Gretchenfrage für den Aufwärtstrend des DAX lautet natürlich, ob der derzeitige Optimismus zu hoch ist. Denn nach gängiger Lesart wäre ein Zuviel davon Gift für die weitere Entwicklung des Börsenbarometers. Im Falle der Privatanleger ist diese Frage per se mit Ja zu beantworten. Allerdings hält der Börse Frankfurt Sentiment-Index der institutionellen Investoren nur in begrenztem Maße mit dieser Entwicklung Schritt. Selbst wenn man einigen Investoren aufgrund der Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage erneut eine gewisse Kaufpanik bescheinigen mag, darf nicht vergessen werden, dass immer noch rund ein Drittel der institutionellen Anleger skeptisch gestimmt ist. Daher hatte deren Stimmungsindex noch kein neuerliches Jahreshoch erklimmen können und hat verglichen mit den Werten aus dem Jahr 2016 durchaus noch Luft nach oben. Gewinnmitnahmen, die man auf dem derzeitigen Kursniveau eigentlich erwarten könnte, sind übrigens bislang ausgeblieben - ein Indiz für zu niedrige Positionen. Alles in allem bedeutet das: Es tanzen noch längst nicht alle auf dem Vulkan.

Ihre Meinung zählt: Markterwartungen von Investoren

Die Stimmen der professionellen Teilnehmer wurden bislang von privaten Anlegern ergänzt, die unter den aktivsten Tradern verschiedener Online-Broker rekrutiert wurden. Diesen Teil des Sentiment-Index stellt die Börse Frankfurt nun auf breitere Füße.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)