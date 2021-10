Börse Frankfurt-News: Aktien zwischen Inflation und Wachstum gefragt (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Aktien sind wieder auf der Überholspur.



Positive Unternehmensnachrichten zur Berichtssaison, kleinere Rücksetzer und steigende Anleihen-Renditen haben vor allem Käufer von Value-Titeln einmal mehr animiert. Aber auch Ölwerte und Kryptowährungen sind auf den Kauflisten.

20. Oktober 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Das Momentum bei Aktien ist wieder positiv, auch bei europäischen Titeln. Nur kurz hielt sich die Sorge um das schwache Wirtschaftswachstum in China an den Märkten. Mit 4,9 Prozent war Chinas Wirtschaft so wenig wie seit einem Jahr nicht mehr gewachsen. War der DAX in der vergangenen Woche noch deutlich unter 5.000 Punkte gerutscht, strebt er am Dienstag der 5.500er Marke entgegen.

ETF-Händler melden deutlich steigende Umsätze in Aktien-ETFs: "Steigende Anleihen-Renditen und Umschichtungen hin zu Value-Aktien haben europäischen Aktien in ihrem jahrelangen Kampf gegen die US-Titel etwas Schub gegeben", berichtet Hubert Heuclin von der BNP Paribas. "Ob daraus eine längere Outperformance wird, ist noch schwer zu sagen." Letztlich habe der STOXX 600 lediglich einen Teil der Underperformance der vergangenen Monate aufgeholt.

"Das schwache Wirtschaftswachstum in China schürt die Sorgen vor der weiteren Entwicklung und deren Auswirkungen auf die globalen Märkte", erwartet Heuclin mit Blick auf die Zukunft. Im schlimmsten Fall seien 0,2 Prozent Wachstum denkbar - enttäuschend, aber womöglich nicht genug, um die Regierung zu makropolitischen Unterstützungen zu bewegen.

Während die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen am Freitag unerwartet stark ausgefallen waren, seien die US-Industrie unter den Erwartungen gelegen, schreiben Analyst*innen der Deutschen Bank in ihrem morgendlichen Ausblick.

Berichtssaison macht Kurse

Positive Unternehmensnews würden sogleich zu Käufen genutzt, stellt Jan Duisberg von der ICF Bank fest. So hat SAP im abgelaufenen Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und mit einer angehobenen Prognose für eine weitere positive Überraschung gesorgt. Die Quartalsberichte der US-Banken waren zuvor ebenfalls im grünen Bereich und hatten den Märkten die beste Börsenwoche seit Juli verschafft. Jetzt sei die Frage, wie die Berichtssaison weitergehe.

Positives Momentum im DAX - 14.800 Punkte haben gehalten

"Nachdem in der Vorwoche das Abrutschen des DAX unter die 14.800 Punkte gescheitert war, ist das Momentum jetzt wieder positiv", ergänzt Duisberg. "Die Märkte schwanken zwischen der anhaltenden Angst vor Inflation und positiven Überraschungen aus der Wirtschaft zur Berichtssaison trotz der Inflation." Der Händler sieht im Tagesgeschäft, dass kleine Rücksetzer gleich gekauft werden. "Anleger wissen, dass die Zentralbanken weder die Möglichkeit noch den Willen haben, gegen die Inflation vorzugehen."

"In den vergangen Tagen waren die Märkte recht volatil, das hat sich wieder beruhigt", ergänzt Christian Dürr von der Société Générale. "Wir sehen in allen wichtigen Indizes deutlich mehr Käufe als Verkäufe." Vor allem das Thema Value werde von Anleger*innen wieder aufgegriffen. Besonders gekauft werde in diesem Bereich der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (IE00BD1F4M44). Auch Heuclins Kunden fragen ähnliche Ansätze nach. Gekauft werde der iShares Edge MSCI USA Quality ( ).

Aktien weltweit und aus Asien führen Umsatzlisten an

In Sachen globale Aktien steht auf Heuclins Top-Umsatzliste der Woche der VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight ETF ganz oben (NL0010408704). Auch der iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983) werde wie meist sehr stark gehandelt.

Interessant bleibt scheinbar die China-Story, hohe Umsätze beobachten die Händler in ETFs mit asiatischen Aktien. Wie Dürr berichtet, werde im Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (LU0292109856) "fleißig rein- und rausgehandelt."

Heuclin sieht hohe Umsätze mit Anteilen am Amundi Index MSCI EM Asia SRI (LU2300294589), eine Variante des asiatischen Schwellenländer-ETFs mit Nachhaltigkeitsfiltern. Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF (LU1900068328) mit Fokus auf asiatische Aktien ohne japanische werde vor allem verkauft.

Alles Halbleiter oder was?

Mit Netflix (US64110L1061), Tesla (US88160R1014), IBM (US4592001014) und Intel (US4581401001) berichten Tech-Schwergewichte aus den USA in dieser Woche über das abgelaufene Quartal. Duisberg erklärt, worauf es hier ankommt: "Bei Netflix stehen wie immer die Abonnenten-Zahlen am höchsten im Interesse. Bei Tesla, IBM und Intel wird sich das Gros darauf konzentrieren, wie sich die Knappheit von Halbleitern ausgewirkt hat und welchen Einfluss diese auf die künftige Geschäftsentwicklung haben wird."

Auch Dürr sieht "deutliches Interesse im Tech-Sektor." Dieser sei "ganz vorn dabei". Auf Platz zwei und drei folgten wie in den Vorwochen Finanztitel und Energie-Werte mit Trackern wie der Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (IE00B3Q19T94) und der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE000A0H08M3). Bei ersterem spiele die Zinsdiskussion eine Rolle, aber auch, dass die US-Banken mit ihren Quartalszahlen gut abgeschnitten hätten, ergänzte Dürr.

Wasserstoff-Titel auf Erholungskurs - Öl-Story gehandelt

Mit Blick auf die neue Regierung stünde Wasserstoff auch wieder im Fokus. Regen Handel verzeichnet die ICF Bank hier beim L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc (IE00BMYDM794) als Branchen-ETF. "Er hat sich von seinem Tief bei 6,40 Euro sehr gut erholt", stellt Duisberg fest.

Bewegung auch bei den Trackern einzelner Rohstoffe in ETC-Form: Gold notiert nach wie vor stabil, was sich für Duisberg positiv auf die Nachfrage nach dem WisdomTree Physical Swiss Gold ETF (DE000A1DCTL3) niedergeschlagen habe. Mit dem WisdomTree WTI Crude Oil (DE000A0KRJX4) werde den steigenden Ölpreisen anlegerseitig Rechnung getragen.

Klimastrategien gefragt

Von den ETFs mit dezidierter Nachhaltigkeitsstrategie hat in Dürrs Orderbüchern der UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD (IE00BN4PXC48) die meisten Käufer*innen angezogen.

Kryptos: Bitcoin Future ETF befeuert den Markt

Die Zulassung eines Bitcoin Future ETFs in den USA trieb den Kurs der ältesten Kryptowährung auf mehr als 62.000 US-Dollar und sorgte für steigende Umsätze bei Krypto-ETPs, wie Duisberg zusammenfasst. Bei der ICF Bank waren vor allem der 21Shares Polkadot ETP (CH0593331561) weit oben auf den Umsatzlisten, der allein in den vergangenen drei Monaten gut 230 Prozent Performance erzielte, auf Wochensicht gut 17 Prozent. Auch der 21Shares Ethereum ETP (CH0454664027), der 21Shares Cardano ETP (CH1102728750) sowie der VanEck Vectors Bitcoin ETN (DE000A28M8D0) laufen nach Angaben von Duisberg sehr gut, sind sehr liquide und letzterer werde auch mit engen Spreads gehandelt.

Wenn Anleihen, dann von Unternehmen oder Schwellenländern

Im Rentenbereich berichtet Heuclin von Käufen des iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (IE00B3F81R35) und des iShares J.P. Morgan USD EM Inv ( ).

Dürr meldet Verkäufe des Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc (LU1390062245), der die Inflation durch die Kombination von Long- und Short-Engagements neutralisieren will. "Hier wird das Thema Inflation weiter gespielt."

von: Antje Erhard, 19. Oktober 2021, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)