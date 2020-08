Börse Frankfurt-News: Aktien weltweit und deutsche Mittelständler (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - In Zukunftsthemen wie Clean Energy, Robotics und Automation sowie Digitalwährungen erkennen Anleger Potenzial.



Aktien im MSCI World und MDAX überzeugen ebenfalls.

25. August 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Technologie, Digitalisierung und saubere Energie: so beschreibt Leif Östersund die Schwerpunkte im ETF-Handel der vergangenen Woche. Neben Nasdaq-Produkten (WKN A0F5UF) zählt der Händler von Lang & Schwarz Tracker des S&P Global Clean Energy-Produkte (WKN A0MW0M) zu den meist gehandelten Werten auf der Kaufseite.

Florian Lenhart von der UniCredit berichtet von regem Interesse am und überwiegenden Positionierungen im iShares Automation & Robotics-ETF (WKN A2ANH0). Der Wert notiert mit 8 US-Dollar mittlerweile wieder auf dem Vorkrisenniveau. Zumeist Käufe gebe es für breit engagierte Portfolios mit europäischen und US-Aktien. Dazu gehörten Tracker des MSCI Europe ex UK (WKN A0J204) und MSCI USA (WKN DBX1MU). Generell gehe es derzeit eher verhalten zu. "Viele sind noch im Urlaub."

Weltaktien ins Depot

"Gefühlt war es eher ruhig und richtungslos", beschreibt Carsten Schröder von der Société Générale. "Über alle Anlageklassen hinweg halten sich Käufe und Verkäufe bei uns in etwa die Waage." Tracker des MSCI World ESG Screened Index (WKN A2N6TE) mit Zugang zu Unternehmen aus dem Weltindex, die sich an bestimmte Umwelt- und Sozialstandards halten, hätten es unter die zehn meist gekauften ETFs geschafft. Das gelte auch für klassische MSCI World-Produkte (WKN A0RPWH). Gleichermaßen Zu- und Abflüsse gebe es bei Indexfonds, die sich am S&P 500 (WKNs A1JX53, A0YEDG) orientieren. "Wobei zum Wochenschluss eher wieder zugegriffen wurde", informiert Schröder. Für den S&P 500 scheine es kein Halten zu geben. "Ein Hoch jagt das nächste." Seit dem Tief im März hat sich der Index nahezu verdoppelt.

Zuflüsse zu deutschen Mittelständlern

Aufwärtspotenzial scheinen Anleger in hiesigen Nebenwerten zu erkennen. MDAX-ETFs (WKN ETF007) belegten einen vorderen Rang in Schröders Liste der meist gekauften Werte. Der Index mit den 60 größten Unternehmen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz nach den DAX-Mitgliedern legte in den vergangenen vier Handelstagen von knapp 27.000 auf 27.770 Punkte zu.

Abkehr vom DAX und TecDAX

Deutsche Bluechips (WKN 593393) und Technologiewerte im TecDAX (WKN 593397) führt Schröder auf der Abgabenseite. Anleger trennten sich unterm Strich zudem von MSCI USA SRI- (WKN A2AFC0) und Dow Jones Global Select Real Estate Index-ETFs (WKN A1J3PB).

Kryptos beflügeln die Fantansie

Auffällig viel geht laut Österwind in Krypto-Währungen um, wobei nicht nur Bitcoin-Produkte (WKN A2T64E) überzeugten. "Auch andere digitale Währungen sind gefragt." Krypto-Währungen erleben seit einigen Monaten ein großes Comeback. Mit 394 US-Dollar verdreifachte sich beispielsweise der Preis von Ethereum - nach Bitcoin die bekannteste Digitalwährung - seit Jahresbeginn. Gleichzeitig stieg Bitcoin von 7.177 auf 11.577 US-Dollar. Nach dem EU-Beschluss für schärfere Regeln für die Vermarktung von Digitalwährungen und entsprechenden Finanzprodukten soll nun bis Ende September ein Vorschlag dazu präsentiert werden. Dieser sieht unter anderem verpflichtend einen standardisierten Wertpapierprospekt vor.

Staatsanleihen der Euroländer überzeugen

Im Fixed Income-Sektor sieht Schröder Positionierungen in renditestarken Staatsanleihen der Euroländer basierend auf dem Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index (WKN DBX0K7). Dieser enthält Bonds mit Restlaufzeiten von mindestens einem und bis zu drei Jahren. Häufig zurückgegeben würden US-Treasuries mit mittleren (WKN A0X8SH) und längeren Fälligkeiten (WKN A0LGP4).

von: Iris Merker

25. August 2020

