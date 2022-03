Börlind zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

Calw (ots) -Der Kosmetikhersteller Börlind erhält für seine herausragende Arbeitskultur, das respektvolle Miteinander und die Vermittlung von mittelständischen Werten das TOP JOB-Arbeitgeber Siegel. TOP JOB-Schirmherr Sigmar Gabriel überreichte die Auszeichnung an Nicolas Lindner, Geschäftsführer und Mitinhaber der Börlind GmbH, und Simone Schrön, Leiterin Human Resources. Das Siegel wird an Unternehmen vergeben, die sich langfristig für eine gesunde und somit ausgeglichene Arbeitsplatzkultur engagieren.Anhand einer Analyse der Führungsqualität und Mitarbeiterzufriedenheit zeichnet das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) alljährlich die attraktivsten Arbeitgeber des deutschen Mittelstandes aus. Das Familienunternehmen, das mittlerweile von der 3. Generation geführt wird, überzeugte durch eine offene, wertschätzende und motivierende Unternehmenskultur. "Gegenseitige Wertschätzung, Verlässlichkeit, Vertrauen sowie Spaß verkörpern die Börlind Kultur. Denn hinter starken Marken stehen bei Börlind starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung haben bei uns Priorität." so Nicolas Lindner.Das im Schwarzwald ansässige und produzierende Familienunternehmen Börlind wurde 1959 gegründet. Mittlerweile wird das Unternehmen von den Geschwistern Nicolas und Alicia Lindner, der dritten Generation, geführt. Börlind hat den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur seit jeher fest in der Unternehmensphilosophie verankert und zählt zudem zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Hause Börlind zählen die Naturkosmetik-Marke ANNEMARIE BÖRLIND und die dermatologische Marke DADO SENS.Pressekontakt:BÖRLIND GmbHKatrin StockingerHead of Communication+49 (0)7051 6000-971presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuell