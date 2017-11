Börlind GmbH erhält erneut das GREEN BRANDS Gütesiegel (FOTO)

Calw (ots) -Der Schwarzwälder Naturkosmetikhersteller Börlind mit seinenMarken ANNEMARIE BÖRLIND Natural Beauty und DADO SENS Dermacosmeticswurde zum zweiten Mal mit dem GREEN BRAND Award ausgezeichnet. DerPreisverleihung der GREEN BRANDS Germany 2017/2018 fand am 13.November 2016 in Frankfurt statt.Die internationale GREEN BRANDS Organisation zeichnet ökologischnachhaltige Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen aus undverleiht in Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen das GREENBRANDS-Gütesiegel. Dazu wird ein dreistufiges - weltweiteinzigartiges Verfahren - zur Prüfung eingesetzt. Die Nominierung,Validierung und Entscheidung wird durch eine hochrangige, unabhängigeJury vorgenommen.Der schonende Umgang mit Ressourcen ist bei Börlind kein Slogansondern gelebtes Prinzip. Jedes Produkt entsteht mit einem Höchstmaßan ökologischer und sozialer Verantwortung. Durch den gezieltenEinkauf pflanzlicher Rohstoffe werden zahlreiche Fair-Trade-Projektemit ökologischen Anbaumethoden sowie Umweltprojekte unterstützt. Dasweltweite Engagement beschränkt sich jedoch nicht nur auf dieRohstoffgewinnung. Ebenso werden Bildungsprojekte und anderekaritative Programme unterstützt - um auch in punkto Menschnachhaltig zu sein. Das Unternehmen versucht einen Beitrag zurGesundung der Erde und für eine Welt, die auch kommenden Generationeneine lebenswerte Zukunft ermöglicht, zu leisten.Seit Jahren erfüllt die Börlind GmbH den Nachhaltigkeitsstandard"Certified Sustainable Economics". Sämtliche Produkte der MarkenANNEMARIE BÖRLIND Natural Beauty und DADO SENS Dermacosmetics tragendas CSE-Siegel. Es steht für eine verantwortliche ökologische, sozialintegrierte und qualitätsorientierte Unternehmensführung. DieEinhaltung der strengen CSE-Richtlinien trugen abermals zur positivenBewertung durch die GREEN BRANDS Organisation bei.Pressekontakt:Börlind GmbHSilva ImkenLeiterin UnternehmenskommunikationT: 07051-6000 959s.imken@boerlind.comOriginal-Content von: Börlind GmbH, übermittelt durch news aktuell