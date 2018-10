Boels Rental zieht seine Maschinen zurück aufgrund der gefährdeten Sicherheit des Personals

Sittard, Niederlande (ots/PRNewswire) -Boels Rental hat sich aus Gründen der Sicherheit seinerMitarbeiter dafür entschieden, seine Maschinen mit sofortiger Wirkungaus dem Hambacher Forst zurückzuziehen. Die Sicherheit derMitarbeiter wird ernsthaft gefährdet.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/752627/Boels_Rental_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/752626/Headquarters_Boels_Rental.jpgDer deutsche Energiekonzern RWE hat die Zustimmung, den HambacherForst zwecks Abbau von Braunkohle im Tagebau zu roden. Aktivistenversuchen zu verhindern, dass RWE den Hambacher Forst, gelegenzwischen Köln und Aachen, roden kann. Boels lieferte einigeBeleuchtungstürme und zwei kleine Geländefahrzeuge, hat aber nie eineeinzige Arbeitsbühne im Wald zum Einsatz gebracht .Dessen ungeachtet wird Boels seit einigen Tagen konfrontiert mitder Bedrohung seines Personals, Beschmierungen von Gebäuden undBeschädigungen von Firmeneigentum und Maschinen. Vergangene Nachtwurde sogar ein großer Brand in der deutschen Hauptniederlassunggestiftet. Die Kriminalpolizei in Mönchengladbach ermittelt gegendieses Verbrechen."Das geht für mich zu weit und sobald die Sicherheit meinerMitarbeiter gefährdet wird, ziehe ich eine Linie." sagt Pierre Boels,CEO von Boels Rental.Boels Rental bleibt der Meinung, keinen Standpunkt in derDiskussion rund den Hambacher Forst zu vertreten. Boels liefert nurMaschinen und Geräte ohne Einsatz von Personal.Unser Kunde verstößt nicht gegen Gesetze und erfüllt alleRichtlinien und Verfahren. Die Geräte werden nicht unrechtmäßigbenutzt. Boels nimmt keine Stellung und möchte sich nicht in dieaktuelle Diskussion einmischen. Selbstverständlich kann Boels nichtfür die Nutzung der gemieteten Maschinen verantwortlich gemachtwerden.Wir hoffen, dass die Situation nicht noch weiter eskaliert, dassunsere Mitarbeiter nicht weiter belästigt oder bedroht werden und diebeteiligten Parteien bald zusammenkommen, um die weitereVorgehensweise zu diskutieren.Presse Kontakt:Afdeling Marketing & Communicatiemarketing@boels.com+31-46-750-20-25Original-Content von: Boels Rental, übermittelt durch news aktuell