Boeing will mehr an Aktionäre ausschütten

CHICAGO (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Boeing will seine Aktionäre stärker an der Gewinnentwicklung beteiligen.



Eine neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 20 Milliarden US-Dollar ersetze das vergangenen Dezember genehmigte Programm in Höhe von 18 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Montag in Chicago mitteilte. Im Jahresverlauf 2018 seien Aktien im Gesamtwert von 9 Milliarden Dollar zurückgekauft worden. Boeing will zudem die Quartalsdividende um 20 Prozent auf 2,055 Dollar je Anteilsschein anheben./mis