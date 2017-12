Boeing und Embraer bestätigen Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Chicago und Sao Paulo (ots/PRNewswire) - The Boeing Company (NYSE:BA) und Embraer (BM&FBOVESPA: EMBR3, NYSE: ERJ) haben heutebestätigt, dass die beiden Unternehmen Gespräche über einen möglichenZusammenschluss führen, dessen Grundlage noch diskutiert wird.Es gibt keine Garantie, dass diese Gespräche zu einem Abschlussführen werden. Boeing und Embraer beabsichtigen nicht, zusätzlicheKommentare zu diesen Gesprächen abzugeben.Ein möglicher Abschluss bedarf der Zustimmung der brasilianischenRegierung und der Aufsichtsbehörden, der Verwaltungsräte beiderUnternehmen und der Aktionäre von Embraer.Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken undUngewissheitenBestimmte Aussagenin dieserPressemitteilungkönnenzukunftsgerichteteAussagen sein.ZukunftsgerichteteAussagen könnenoft, jedoch nichtimmer, durchBegriffe wie"plant","erwartet","erwartete","planmäßige","schätzt","beabsichtigt","sieht vorher",oder "glaubt" oderdurch Variationensolcher Begriffeund Ausdrückeidentifiziertwerden, oder durchdie Angabe, dassbestimmteHandlungen,Ereignisse,Bedingungen,Umstände oderErgebnisseergriffen,eintreten odererreicht werden"können","könnten","würden", "dürften"oder "werden".ZukunftsgerichteteAussagen beziehensich naturgemäß aufSachverhalte, dieinunterschiedlichemMaße ungewiss sind.Viele Risiken,Ungewissheiten undandere Faktoren,die oft außerhalbunseresEinflussbereichsliegen, können dazuführen, dass dietatsächlichenErgebnisseerheblich vondiesenzukunftsgerichtetenAussagen abweichen.Dazu gehören nebenden Faktoren, diezuvor in denBerichten vonBoeing und Embraeran die SEC und ananderer Stelle indieser Mitteilungangegeben wurden,auch alle Risikenim Zusammenhang miteiner möglichenstrategischenKombination. Boeingund Embraer könnenkeine Gewähr dafürübernehmen, dasssich solchezukunftsgerichtetenAussagen alsrichtig erweisen.Der Leser wirddavor gewarnt, sichunangemessen aufdiesezukunftsgerichtetenAussagen zuverlassen, die nurzum Zeitpunkt derVeröffentlichungdieserPressemitteilunggültig sind. Boeingund Embraer lehnenjede Absicht oderVerpflichtung ab,zukunftsgerichteteAussagen zuaktualisieren oderzu revidieren, seies aufgrund neuerInformationen,zukünftigerEreignisse,Bedingungen,Umstände odersonstiger Gründe,es sei denn, diesist gesetzlichvorgeschrieben.Bitte konsultierenSie weitereOffenlegungen vonBoeing und Embraerzu verwandtenThemen, fallszutreffend, in denbei der SECeingereichtenBerichten.Pressekontakt:The Boeing CompanyPhil MusserSenior Vice President, CommunicationsMobil: 312-241-6683Phil.Musser@boeing.comBoeing CommunicationsBüro: +1 312-544-2002EmbraerNelson SalgadoSenior Vice President, External Affairs and Corporate CommunicationsBüro: +55 11 3 841 6085nsalgado@embraer.com.brOriginal-Content von: The Boeing Company; Embraer, übermittelt durch news aktuell