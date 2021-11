Boeing liefert im Oktober 27 Maschinen an Kunden aus

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

CHICAGO (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Oktober 27 Flugzeige an seine Kunden ausgeliefert.



Zehn Bestellungen standen drei Stornierungen gegenüber, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Vom Typ 737 Max wurden 18 Stück übergeben, davon 6 an die irische Billigfluggesellschaft Ryanair ./he/ajx