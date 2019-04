Boeing legt Quartalsbericht vor - 737-Max-Debakel im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

CHICAGO (dpa-AFX) - Der US-Luftfahrtriese Boeing will am Mittwoch (14.00 Uhr) den ersten Quartalsbericht vorlegen, seit weltweit Startverbote für die bestverkaufte Baureihe 737 Max verhängt wurden.



Zwei Abstürze innerhalb weniger Monate haben den Flugzeugbauer massiv in die Kritik gebracht - nun hoffen Anleger auf Informationen zu potenziellen geschäftlichen und finanziellen Schäden. Die 737-Max-Jets, die einen großen Teil zum Konzernumsatz beitragen, können wegen der Flugverbote derzeit nicht ausgeliefert werden und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Boeing hat die Produktion bereits gedrosselt.

Bei den Abstürzen baugleicher 737-Max-Maschinen in Indonesien und Äthiopien waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Ein Herstellerfehler bei einer Steuerungssoftware, die eigens für Boeings spritsparende Neuauflage der 737-Reihe entwickelt wurde, gilt laut vorläufigen Ermittlungsberichten als möglicherweise entscheidende Unfallursache. Boeing arbeitet auf Hochtouren an einem dringend erwarteten Update der Software, um bei den Luftfahrtbehörden eine Wiederzulassung der 737-Max-Unglücksflieger zu erreichen. Doch mit einer raschen Zertifizierung ist derzeit nicht zu rechnen./hbr/DP/stk