Boeing: Wieder auf dem Radar?

Rund 19 Monate nachdem die Boeing Co (NYSE:BA) 737 Max wegen Sicherheitsbedenken am Boden geblieben war, haben die Aufsichtsbehörden das Flugzeug endlich wieder zum Start freigegeben.

Am Freitag erklärte die Agentur für Flugsicherheit der Europäischen Union, dass Boeings Sicherheitsänderungen an der 737 Max zufriedenstellend seien und die Flugzeuge noch vor Ende 2020 in den Himmel zurückkehren können. Die Freigabe erfolgt trotz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



