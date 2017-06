Boeing: Weltweiter Zuwachs bei den Passagierzahlen lässt auf weitere Aufträge hoffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

ich bin in einem gesonderten Artikel darauf eingegangen, dass die aktuelle Katar-Krise, im Rahmen derer neun Länder aus dem mittleren Osten dem Emirat vorwerfen, enge politische Beziehungen zur Muslimbrüderschaft zu pflegen und es demzufolge nun boykottieren, Auswirkungen auf Aufträge seitens Qatar Airways an Boeing in einem Umfang von 18,6 Mrd. US-Dollar haben könnte. Ich habe auch festgestellt, dass Boeings Auftragsbestand in Flugzeugen gerechnet in etwa zu 10 % aus dem Mittleren Osten kommt. Ca. 18 % davon gehen auf Qatar Airways zurück. Schauen wir uns an, wie die anderen Absatzmärkte von Boeing sich entwickelt haben und was zu erwarten wäre.

Laut der Air Transport Association entwickelte sich die Nachfrage nach der Flugzeugbeförderung in den vergangenen zwölf Monate weltweit sehr gut. Gemessen in Passagierkilometern (Kunden x geflogene Kilometer) betrug das Wachstum gegenüber dem Vorjahr 10,7 %. Alleine in diesem Jahr liegt das Wachstum bereits bei 7,9 %. Damit notiert das Wachstum deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 5,5 % jährlich. Begründet wird diese Entwicklung größtenteils mit einer anziehenden Weltkonjunktur.

Welche Märkte sind für Boeing besonders wichtig?

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete einen Zuwachs im Flug-Traffic von 10,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die größten Märkte waren hierbei China und Indien. Indiens Traffic wuchs um 18,4 %, der von China um 14,2 %. Die große Nachfrage nach der Flugbeförderung führt zur Ausweitung der Kapazitäten seitens der Fluggesellschaften in Indien und China, als Schlüsselmärkte für Boeings Aufträge.

Neben den Ländern Indien, China und Russland, deren Zuwachs bei den Passagierkilometern den langfristigen Durchschnitt deutlich übersteigt, zählen auch die Länder Japan, USA, Brasilien sowie Australien zu den Hauptabnehmern. Davon entwickelte sich nur der Zuwachs bei den Passagierkilometern in Australien rückläufig im vergangenen Jahr.

Auch wenn der Auftragsbestand aus Katar einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist, so spricht die derzeit anziehende weltweite Nachfrage nach der Flugbeförderung dafür, dass eine Rücknahme der Aufträge nur vorübergehende Auswirkungen auf die Umsätze und damit auch die Aktie haben könnte. Hier werden Anleger dennoch das Nachsehen haben, denn eine Reaktion, wenn auch kurzfristig, sollte es geben.

