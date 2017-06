Boeing: Möglicher Riesenauftrag aus Indien?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Lieber Leser,

vor einigen Tagen noch hatte ich zu der Boeing-Aktie berichtet. Diese könnte aufgrund der Katar-Krise sowie einem Preiskampf mit Bombardier früher oder später belastet werden, sofern Qatar Airways tatsächlich die Order im Volumen von etwa 18 Mrd. US-Dollar zurückzieht und die Royal Canadian Air Force Bombardier den Vorzug gibt. Wie ich jedoch ebenfalls festgestellt hatte, entwickelt sich der Markt für Flugtransport weltweit derzeit sehr gut. Die größten Potentiale sieht man in Asien, vor allem in Indien. Das Land ist mittlerweile nach China und den USA zum drittgrößten Markt für Flugtransporte aufgestiegen.

Dieser Umstand wurde nun kürzlich durch die größte indische Fluggesellschaft bestätigt. Sie plant einigen Berichten zufolge den Erwerb von 50 Jets im Wert von ca. 5,6 Mrd. US-Dollar. Laut Bloomberg würde man bisher Boeings Modell 737 favorisieren. Doch das steht noch nicht fest. Innerhalb der nächsten zwei Monate könnte der Deal unterzeichnet werden. Die Auslieferungen sollen in 2024 erfolgen. Weiterhin werden Gespräche mit der finnischen Fluggesellschaft Finnair geführt. Diese wäre an 30 Jets interessiert, die ab 2020 ausgeliefert werden sollten. Es wäre durchaus positiv für Boeing, sofern diese Aufträge an den Hersteller gehen. Sollte Boeing jedoch auch hier das Nachsehen haben, dürfte sich die Liste der negativen Nachrichten verlängern.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.