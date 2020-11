Boeing: Gehts jetzt wieder hoch hinaus?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die 737 MAX-Jets von Boeing Co. (NYSE:BA) könnten nächste Woche vom Flugverbot entbunden werden, da die US-Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration) in der letzten Phase der Prüfung von Änderungen an dem Jet steht, berichtete Reuters am Montag.

Was geschah

Drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen teilten der Nachrichtenagentur mit, dass die Flugzeuge möglicherweise bereits am 18. November wieder in den Himmel gelassen werden. FAA-Administrator ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung