Boeing-Chef: Große US-Airline könnte aus dem Geschäft gehen

SEATTLE (dpa-AFX) - Boeing -Chef Dave Calhoun stellt sich darauf ein, dass durch die Corona-Krise eine große US-Airline in diesem Jahr aus dem Geschäft gehen könnte.



"Ja, höchstwahrscheinlich", sagte Calhoun auf eine entsprechende Frage in einem Interview des US-Senders NBC am späten Montag.

Im September komme die Nagelprobe für die Fluggesellschaften, argumentierte er. Dann läuft die momentane US-Unterstützung für die Luftfahrt-Industrie bei Gehaltszahlungen aus. Der Luftverkehr werde bis dahin aber nicht einmal ein Viertel des vorherigen Niveaus erreichen, gab Calhoun zu bedenken. "Vielleicht werden wir uns zum Jahresende den 50 Prozent nähern. Also werden die Airlines definitiv Anpassungen machen müssen."

Das Geschäft von Boeing litt bereits unter der Krise rund um das nach zwei Abstürzen weltweit stillgelegte Flugzeug 737 Max. In der Corona-Krise überdenken Airlines bereits Bestellungen bei Boeing und Airbus , weil sie davon ausgehen, dass es noch Jahre dauern könnte, bis die Nachfrage nach Flugreisen wieder das Niveau von 2019 erreicht./so/DP/mis