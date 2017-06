Boeing & Bombardier: Preisdumping im Hochpreissegment gefährdet Auftragsbestand!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

in den beiden vorangegangenen Artikeln zu Boeing habe ich festgestellt, dass die Aufträge seitens Qatar Airways, die ein Volumen von ca. 18,2 Mrd. US-Dollar umfassen, derzeit einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Sollte es zu einer Rücknahme kommen, könnte dies durchaus eine Reaktion der Boeing-Aktie zur Folge haben.

Diese Reaktion könnte allgemein durch eine insgesamt anziehende weltweite Nachfrage nach der Flugbeförderung und der Aussicht auf weitere Kapazitätsausweitungen, vor allem in China und Indien, gedämpft werden. Boeing trägt derzeit jedoch an einer anderen Front einen Disput mit dem Erzrivalen Bombardier aus. Denn dieser betreibt zunehmend Preisdumping, wenn man diesen Begriff in diesem Segment überhaupt verwenden darf.

Bombardier macht Ärger

Das Problem ist, dass nicht nur der Auftragsbestand von Qatar Airways gefährdet sein könnte, sondern nun auch der Auftrag seitens der Royal Canadian Airforce. Diese plant den Erwerb von insgesamt 18 Boeing FA-18 A Fighter Jets. Dieser Auftrag könnte für Boeing wichtig sein, denn die Margen fallen im Militärsektor deutlich größer aus als im privaten Sektor. Doch weil Bombardier nun zunehmend günstigere Preis auf dem US-Markt bietet, besteht das Risiko, dass die Royal Canadian Airways den Auftrag an Boeing überdenkt.

Hinzu kommt, dass Bombardier ein kanadischer Produzent ist und die Regierung gewillt wäre, dem Unternehmen alleine schon aus diesen Gründen den Vorzug zu geben. Um den heimischen Markt zu unterstützen sozusagen. Bombardier hat bereits das zum Boeing 737 vergleichbare Modell CS-100 im vergangenen Jahr zu einem um 12,5 Mio. US-Dollar günstigeren Preis an US-Fluggesellschaften verkauft. Auch ist Bombardier weiterhin im Gespräch mit anderen Airlines, was die vergünstigten Angebote angeht.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.