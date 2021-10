Boeing Aktie: Deshalb steht die Aktie vor dem aus!

Die Aktien von Boeing Co (NYSE:BA) werden am Donnerstag niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es mit einem Defekt an seinem 787 Dreamliner zu kämpfen hat. Der Fehler betrifft Teile aus Titan, die schwächer sind als sie sein sollten. Ein Boeing-Sprecher sagte, das Unternehmen mache Fortschritte bei der Verbesserung der Produktion und der Erhöhung seiner eigenen Standards. Boeing lag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



