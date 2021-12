Boeing Aktie: Deshalb hebt die Aktie heute ab!

Boeing Co (NYSE:BA) notiert am Donnerstag höher, nachdem die chinesische Luftfahrtbehörde eine Lufttüchtigkeitsanweisung für die Boeing 737 Max erlassen hat. Die Lufttüchtigkeitsanweisung besagt, dass die 737 Max nach mehr als zweieinhalb Jahren Flugverbot bald wieder in China fliegen könnte. “Nach der Durchführung einer ausreichenden Bewertung ist die CAAC der Ansicht, dass die Abhilfemaßnahmen angemessen sind, um diesen unsicheren Zustand zu beheben”, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



