Boeing Aktie: Deshalb fallen die Aktien!

Die Aktien von Boeing Co (NYSE:BA) werden am Mittwoch niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen Finanzergebnisse vorgelegt hat, die im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren. Boeing teilte mit, dass sich der Umsatz im ersten Quartal auf 13,99 Milliarden Dollar belief, was einem Rückgang von 15,22 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatzrückgang wurde durch ein geringeres Verteidigungsvolumen und Belastungen… Hier weiterlesen